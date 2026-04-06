Небрежность года: малыш сунул руку в пасть волка, пока родители "зависали" в телефонах
Полиция штата Пенсильвания расследует инцидент в зоопарке, где младенец получил ранения от волка из-за того, что его родители увлеклись смартфонами на скамейке рядом.
Шокирующий инцидент произошел в США, в зоопарке Пенсильвании: 17-месячный мальчик едва не лишился руки, пролез в вольер с хищниками. Пока случайные свидетели спасали ребенка, его родители спокойно сидели на скамейке в девяти метрах от места происшествия, не отрывая глаз от экранов своих смартфонов.
Как сообщает Daily Star, инцидент произошел в известном парке ZooAmerica (Гершипарк). Малыш смог пролезть через щель в деревянном заборе и добраться до запретной зоны возле клеток с волками. Пока 43-летняя Керри Сортор и 61-летний Стивен Уилсон изучали контент в своих смартфонах, их ребенок продвинул руку сквозь металлическую сетку прямо к хищникам.
Ребенка спасали посторонние люди
По словам очевидцев, один из волков приблизился и схватил руку ребенка пастью. К счастью, свидетели среагировали мгновенно: они бросились к ребенку и вытащили его из опасной зоны. Родители же подняли головы только тогда, когда услышали шум у вольера.
Администрация зоопарка заявила, что волк не проявлял агрессии — животное просто проявило естественный интерес к объекту, появившемуся в его зоне доступа. Ребенок отделался незначительными травмами, однако инцидент вызвал волну возмущения среди посетителей и полиции.
Позиция зоопарка: «Мы не няньки»
В ZooAmerica подчеркнули, что их вольеры имеют несколько уровней защиты и четкие предупредительные знаки.
«Наши барьеры спроектированы для безопасного пересмотра, но мы ожидаем, что гости будут оставаться в отведенных зонах и внимательно следить за своими детьми в любое время», — говорится в официальном заявлении.
Полиция устанавливает все детали инцидента и подчеркивает, что основной причиной чрезвычайного происшествия стала небрежность родителей, чья цифровая зависимость едва не привела к трагедии.
Напомним, в Гамбурге, Германия, вечером 30 марта волк напал на женщину прямо на одной из самых оживленных торговых улиц города — Гроссе Бергштрассе. Пострадавшую с укусами лицо доставили в больницу.