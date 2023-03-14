Небывалая щедрость: в РФ семье убитого оккупанта разрешили посидеть за партой с его фотографией

Власти города решили "поддержать" родственников российского захватчика, скончавшегося на войне против Украины.
В одной из школ Читы Забайкальского края РФ отцу и тетке оккупанта Станислава Куйдина, которого ликвидировали ВСУ, представили именную парту с его фото и даже разрешили посидеть за ней.
Об этом пишут местные СМП.
Таким интересным способом в России "благодарят" родных за то, что их дети стали "пушечным мясом" в войне против Украины.
Также известно, что оккупант воевал в Грузии и Сирии, прежде чем найти свою смерть в Украине.
Теперь сидеть за партой с фотографией мертвого российского военного будут пятиклассники.
Напомним, в России посадили в тюрьму россиянина, который "ехал воевать на стороне Украины".
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