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Небывалая щедрость: в РФ семье убитого оккупанта разрешили посидеть за партой с его фотографией

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1173
Время на прочтение
1 мин
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Небывалая щедрость: в РФ семье убитого оккупанта разрешили посидеть за партой с его фотографией

Фото/Twitter: Sasha Sotnik

Власти города решили "поддержать" родственников российского захватчика, скончавшегося на войне против Украины.

В одной из школ Читы Забайкальского края РФ отцу и тетке оккупанта Станислава Куйдина, которого ликвидировали ВСУ, представили именную парту с его фото и даже разрешили посидеть за ней.

Об этом пишут местные СМП.

Таким интересным способом в России "благодарят" родных за то, что их дети стали "пушечным мясом" в войне против Украины.

Также известно, что оккупант воевал в Грузии и Сирии, прежде чем найти свою смерть в Украине.

Теперь сидеть за партой с фотографией мертвого российского военного будут пятиклассники.

Напомним, в России посадили в тюрьму россиянина, который "ехал воевать на стороне Украины".

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Дата публикации
Просмотры
1173
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