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Небывалая засуха позволила археологам исследовать "испанский Стоунгендж": фото, видео

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Небывалая засуха позволила археологам исследовать "испанский Стоунгендж": фото, видео

Фото: Associated Press

Самая сильная засуха за последние десятилетия на Пиренейском полуострове порадовала археологов — из-под воды проступил десяток мегалитических камней.

Круг из десятков мегалитических камней, известный как дольмены Гвадалперала и еще называемый "испанским Стоунгенджем", из-за небывалой засухи стал доступен в водохранилище Вальдеканас, в центральной провинции Касерес.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, уровень воды здесь упал до 28% от емкости.

"Это сюрприз, это редкая возможность получить к нему доступ", — сказал археолог Энрике Седилло из Мадридского университета Комплутенсе, один из экспертов, пытающихся изучить круг, прежде чем он снова погрузится под воду.

Археологический объект, датируемый 5000 годом до нашей эры, был обнаружен немецким археологом Гуго Обермайером в 1926 году. Территория памятки была затоплена в 1963 году в рамках проекта по развитию сельского хозяйства во время диктатуры Франциско Франко.

С тех пор его удалось полностью увидеть всего четыре раза.

Дольмены – это вертикально расположенные камни, обычно поддерживающие плоский валун. Хотя их довольно много разбросано в Западной Европе, мало известно о том, кто их соорудил. Человеческие останки, найденные вблизи них, подтверждают теорию, что это древние гробницы.

Местные исторические и туристические ассоциации выступают за перемещение камней Гвадалперала в музей или в другое место на суше.

Напомним, туристическая достопримечательность вблизи американского города Элбертона, которую называли "Навигационные камни Джорджии" или "американский Стоунгендж", была повреждена неизвестными, которые привели в действие взрывное устройство.

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