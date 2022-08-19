Небывалая засуха позволила археологам исследовать "испанский Стоунгендж": фото, видео

Круг из десятков мегалитических камней, известный как дольмены Гвадалперала и еще называемый "испанским Стоунгенджем", из-за небывалой засухи стал доступен в водохранилище Вальдеканас, в центральной провинции Касерес.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, уровень воды здесь упал до 28% от емкости.

"Это сюрприз, это редкая возможность получить к нему доступ", — сказал археолог Энрике Седилло из Мадридского университета Комплутенсе, один из экспертов, пытающихся изучить круг, прежде чем он снова погрузится под воду.

A Spanish “stonehenge” — officially called the Dolmen of Guadalperal — has reemerged for the fourth time amid the country's devastating drought, officials said. https://t.co/Bb6MOxn9eD pic.twitter.com/bNDRYfpO05 — ABC News (@ABC) August 18, 2022

Археологический объект, датируемый 5000 годом до нашей эры, был обнаружен немецким археологом Гуго Обермайером в 1926 году. Территория памятки была затоплена в 1963 году в рамках проекта по развитию сельского хозяйства во время диктатуры Франциско Франко.

С тех пор его удалось полностью увидеть всего четыре раза.

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Дольмены – это вертикально расположенные камни, обычно поддерживающие плоский валун. Хотя их довольно много разбросано в Западной Европе, мало известно о том, кто их соорудил. Человеческие останки, найденные вблизи них, подтверждают теорию, что это древние гробницы.

Местные исторические и туристические ассоциации выступают за перемещение камней Гвадалперала в музей или в другое место на суше.

Напомним, туристическая достопримечательность вблизи американского города Элбертона, которую называли "Навигационные камни Джорджии" или "американский Стоунгендж", была повреждена неизвестными, которые привели в действие взрывное устройство.

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