"Нецелесообразное" использование оружия и коррупция: Данилов рассказал, какие у Украины отношения с США

В ходе слушаний в Конгрессе 24 февраля генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч сказал, что Соединенные Штаты получают много жалоб на коррупцию и нецелевое использование американской помощи в Украине.

Затем заместитель министра обороны Колин Кол эти обвинения возразил, впоследствии спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отклонил приглашение Владимира Зеленского о приезде и сказал "нечего мне приезжать в Украину, я просто не хочу видеть открытые чеки".

Почему вокруг Украины не стихает коррупционный скандал относительно оружия, которое нам так необходимо, рассказал в интервью Наталье Мосейчук секретарь СНБО Алексей Данилов:

“У нас есть факты. Мы охотно готовы их рассматривать. У нас очень много эмоций на этот счет. У Соединенных Штатов свои политические процессы. Если то или иное должностное лицо принимает те или иные решения, комментируя их публично, нужно иметь в виду, что в демократической стране Соединенные Штаты Америки политические процессы свои. Люди очень часто, с учетом своих политических видений, делают те или иные заявления. Я бы к этому относился спокойно. У нас очень хорошие отношения с нашими американскими партнерами. Если у кого-то есть факты, касающиеся оружия или того, что американская помощь используется нецелесообразно, давайте будем смотреть на факты, мы готовы к любому расследованию, чтобы доказывать это”, — рассказал Алексей Данилов.

Напомним, что Белый дом не поддерживает идею прекращения огня в Украине и временного отложения вопроса о территориальных границах. В США отмечают, что такие условия выгодны только России.

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