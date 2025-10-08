Нечего шастать: россиянам хотят запретить поездки за границу

РФ / © Associated Press

В РФ снова заговорили о «железном занавесе». Да, предлагают запретить гражданам поездки в страны НАТО.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Оправдываются кремлевские власти, традиционно, «безопасностью» и «патриотизмом». Мол, если россиян ограничить, они не будут тратить деньги на туры, что, по мнению режима, является «финансированием Украины».

Как пояснил Коваленко, исключения предусмотрены для определенных категорий. К примеру, для чиновников, их семей и тех, кто может позволить себе лечение за границей.

"Для остальных - закрытые аэропорты, дорогие билеты и внутренний туризм в стиле КНДР", - акцентировал он.

По подсчетам, в течение первых шести месяцев 2025 года россияне совершили 13,7 млн поездок за границу. И почти 19% этой цифры приходится на Турцию, тоже входящую в НАТО.

В СНБО подчеркивают: Кремль хорошо знаком с цифрами. Впрочем, решение ожидаемое — ограничить не своих олигархов с виллами в Европе, а обычных людей, цель которых взлетать на отдых.

"Занавес" уже опускается. И в Москве это называют заботой о гражданах», - заключил Коваленко.

Как мы писали ранее, содержание президента России Владимира Путина и его администрации станет более дорогим для россиян. Так, в 2026 году цифра достигнет рекордных 32,917 млрд рублей

Это в среднем 2,74 млрд рублей в месяц, 633 млн рублей в неделю или 90 млн рублей в день.