"Нечеловеческое наказание": ЕС призвал режим Лукашенко отказаться от "тайных" казней

Также Минск призывают вообще отказаться от приведения смертных приговоров в исполнение.

Европейский союз призывает Беларусь отказаться от практики секретных казней в тюрьмах. Беларусь остается единственной страной в Европе, где до сих пор в Уголовном кодексе высшей мерой наказания остается смертная казнь.

Об этом говорится в заявлении спикера внешнеполитической службы ЕС Набиль Массрали.

Сообщается, что по информации правозащитной организации "Весна", родственнику приговоренного к смертной казни в Беларуси Виктору Павлову отказали в информации о его местонахождении.

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"Отказ в предоставлении информации родственникам уже неоднократно свидетельствовал о секретных казнях, проводимых авторитарным режимом в Беларуси, единственной европейской страной, которая все еще применяет смертную казнь", — говорится в заявлении.

Также ЕС призывает положить конец секретности пенитенциарной системы в Беларуси.

"Смертная казнь — это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не служит сдерживающим фактором для совершения преступлений и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности", — добавила Массрали.

Напомним, что Беларусь остается единственной страной в Европе, где до сих пор в Уголовном кодексе высшей мерой наказания остается смертная казнь. У родственников таких осужденных даже нет информации о том, где и когда происходит расстрел — только получают записку о том, что приговор был приведен в исполнение.

ТСН.ua собрал самое главное о том, в каких странах до сих пор применяют смертную казнь и за какие преступления можно получить роковой приговор.

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