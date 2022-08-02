"Нецивилизованная кампания империалистов": глава КНР Си Цзиньпин высказался о визите Пелоси на Тайвань

Телевидение Китая показало кадры начала учений армии КНР на территории Тайваня.
Нецивилизованная кампания империалистов. Так глава КНР Си Цзиньпин лично прокомментировал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Си Цзиньпина цитируют китайские СМИ, пишет УНИАН.
"Визит Пелоси на Тайвань является еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов. Мы продолжаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не упустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров", — говорится в заявлении главы КНР.
Телевидение Китая показало кадры начала учений армии КНР на территории Тайваня.
Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа прибыла на Тайвань, несмотря на угрозы Китая отомстить за визит. Пелоси отметила, что солидарность Америки с 23 миллионами жителей Тайваня "важна сегодня, как никогда".
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