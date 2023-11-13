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Недалеко от имения Путина: россияне установили ПВО прямо на пляже (видео)

Недалеко от имения Путина: россияне установили ПВО прямо на пляже (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Недалеко от имения Путина: россияне установили ПВО прямо на пляже (видео)

Комплекс ПВО на пляже в Сочи/Скриншот

Комплекс ПВО разместили на пляже района Мамайка.

Россияне установили комплекс ПВО прямо на пляже в Сочи. Недалеко от этого места расположена резиденция президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил российский телеграм-канал "Сирена".

Там уточнили, что установка противовоздушной обороны была расположена в Сочи на пляже района Мамайка. А неподалеку от этого места находится резиденция Путина в долине Бочаров Ручей.

"В середине октября сообщалось о взрывах в районе Сочи и Адлера, Минобороны сообщало о сбитых беспилотниках – не исключено, что был задействован именно этот комплекс", – обратили внимание на телеграм-канале.

В РФ установили ПВО прямо на пляже неподалеку от резиденции Путина

В РФ установили ПВО прямо на пляже неподалеку от резиденции Путина

Напомним, утром 14 октября в районе Сочи прогремели взрывы. В некоторых домах исчез свет. В Минобороны РФ тогда сообщили, что ПВО якобы уничтожило два беспилотника над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края.

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Дата публикации
Просмотры
885
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