Недалеко от побережья Туниса затонуло судно с 750 тоннами дизельного топлива

Недалеко от побережья Туниса затонуло судно с 750 тоннами дизельного топлива

Торговое судно направлялось из Египта на Мальту.

В субботу, 16 апреля, дизельный танкер с 750 тоннами топлива затонул в заливе Габес у юго-восточного побережья Туниса. Спасательные команды пытаются спасти судно, чтобы предотвратить катастрофу большого разлива нефти.

Об этом пишет Daily Mail.

Танкер под флагом Экваториальной Гвинеи перевозил дизельное топливо из Египта на Мальту.

"Сегодня утром корабль затонул в территориальных водах Туниса. На данный момент утечки топлива нет", — сказал официальный представитель Туниса Мохамед Каррай.

Он также добавил, что "комитет по предотвращению стихийных бедствий соберется, чтобы принять решение о мерах, которые необходимо принять".

Судно запросило в пятницу вечером разрешение зайти в тунисские территориальные воды из-за плохих погодных условий. Когда судно находилось примерно в 7 км от берегов залива Габес, в машинное отделение начала поступать вода, достигнув уровня почти двух метров.

Отмечается, что власти Туниса эвакуировали экипаж из семи членов. Каррай сказал, что грузинский капитан, четверо турков и два азербайджанца были ненадолго госпитализированы для проверок и сейчас находятся в гостинице.

Напомним, на крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

Читайте также: