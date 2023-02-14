Недалеко от порохового завода в Казани горел склад с резиной: был слышен "хлопок" (фото, видео)

По рассказам очевидцев, горел автосервис. А местные паблики писали, что неподалеку расположен пороховой завод.

В российской Казани горел склад с резинотехническими изделиями 14 февраля, недалеко от которого находится пороховой завод.

Об этом сообщило местное издание "Татар Информ".

Там сослались на российское МЧС и отметили, что "пожар, черный дым от которого видели во всех районах Казани, произошел в складском помещении с резинотехническими изделиями".

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Позже местные паблики сообщили о большом пожаре в Кировском районе Казани на улице Архангельская. По рассказам очевидцев, горел автосервис. На место прибыли несколько пожарных расчетов, спасатели и полиция.

"По предварительным данным, в автосервисе была "ГАЗель", на которой, судя по всему, было установлено неисправное газовое оборудование. Очевидцы услышали громкий "хлопок", после которого начался пожар", – говорится в сообщении паблика "Татмедиа".

"Из трех первых боксов вышли все сотрудники, об остальных не знаем", – рассказали работники автосервиса.

Люди на улице рассказывали друг другу, как едва успели выбежать из охваченного огнем помещения. Как оказалось, в автосервисе занимались ремонтом исключительно крупногабаритных автомобилей, таких как грузовики и эвакуаторы. По словам работников, на момент пожара внутри было по меньшей мере шесть машин. Работники также сказали, что это большое помещение сдавалось в аренду разным мастерам.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что привез на ремонт эвакуатор и решил подождать, пока мастер не завершит работу.

"Я увидел, как откуда-то сверху пошел дым, сразу появилось пламя. Я только успел крикнуть, чтобы все шли и вдруг сверху начали падать куски металла. Я не то, что машину вывезти не успел, я сам едва успел выйти. Все очень быстро произошло", – рассказал клиент автосервиса.

Спустя почти два часа после начала пожара в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

Напомним, вечером 13 февраля в Ярославской области РФ произошел взрыв на резервной нити подводного перехода магистрального газопровода "Ухта-Торжок 3" через Волгу. На месте происшествия вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, в ночь на 14 февраля в Москве вспыхнул сильный пожар якобы на территории автосервиса и на месте инцидента были слышны взрывы.

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