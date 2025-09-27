Недалеко от военной базы в Швеции заметили неизвестные дроны

Военно-морская база в Карлскруне. / © Associated Press

Реклама

Минувшей ночью над шведским архипелагом Карлскруна заметили неизвестные беспилотники. Этот район расположен в нескольких километрах от военно-морской базы в Карлскруне. ВМС не располагают сведениями об этом инциденте.

Об этом сообщает SVT .

В четверг вечером несколько жителей двух местных населенных пунктов сообщили о подозрительном дроне. На место происшествия вызвали полицию.

Реклама

"Это больший тип (дронов), похожий на тот, что был над Данией и Сконе (южная часть Швеции. – Ред.)", – рассказал очередной руководитель досудебного расследования Маттиас Лундгрен.

В полиции говорят, что нет сведений, что это за объект. Они составили заявление о нарушении закона об авиации.

По данным координационного центра полиции, речь идет о двух дронах, которые несколько свидетелей видели с красными и зелеными огнями. Ни один объект не удалось сбить, и по делу нет подозреваемых. Но полиция видит четкую связь с недавними событиями в Дании и Норвегии.

Напомним, в течение нескольких дней в Дании трижды приходилось закрывать аэропорты из-за появления неизвестных дронов в воздушном пространстве страны. По информации Ekstra Bladet, в момент кружения БпЛА у побережья страны находился российский большой десантный корабль «Александр Шабалин» из Балтийского флота. Он был связан с выключенной системой идентификации между островами Лангеланн и Лолланд.

Реклама

Помощник госсекретаря США в администрации Обамы Фрэнк Роуз говорит, что НАТО "не готово" противостоять растущим роям беспилотников , которые использует Россия. Фрэнк Роуз отметил, что хотя Польша и ее союзники отреагировали на дроновую атаку РФ «быстро и эффективно», существуют «проблемы» с готовностью НАТО и США противостоять массированным атакам БПЛА.