Неделя в море: подростки съели более 100 медуз, спасаясь от голода (фото)

Двое подростков из Южной Каролины провели семь суток в открытом море после того, как их лодку унесло течением. Без еды и пресной воды ребята выжили благодаря медузам и дождевым каплям, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, пока спасатели не нашли их в 111 милях от берега.

Об этом пишет издание People.

В 2005 году для 15-летнего Троя Дрисколла и его 17-летнего друга Джоша Лонга обычная воскресная рыбалка обернулась испытанием, которое едва не стоило им жизни. Подростки из города Норт-Чарлстон отправились в море на небольшой 15-футовой лодке, планируя провести день за ловлей рыбы у побережья.

Хотя с утра погода казалась спокойной, уже через несколько минут их снесло мощное обратное течение. Джош вспоминал, что они хотели стать между берегом и песчаной косой, но не проплыли и двадцати минут, когда течение начало относить лодку в море. Ребята пытались бросить якорь, но он не цеплялся — лодка продолжала дрейфовать все дальше от берега.

По словам ребят, они пытались привлечь внимание людей с берега, но никто не заметил маленькую лодку среди волн. Вечером последнее, что видел Джош — это маяки, которые ведут грузовые суда в порт. А когда стемнело, берег полностью исчез из виду. На следующее утро горизонтом было только море. «У нас оставалось только молиться», — вспоминал он.

На лодке не было рации или каких-либо спасательных средств. Мобильный телефон Джош оставил в машине, припаркованной на пирсе, поэтому связаться с родителями или вызвать помощь не было возможности. К десяти вечера того же дня семьи уже обратились в Береговую охрану.

Спасатели развернули масштабную операцию: в поисках участвовали катера, вертолеты, самолеты, а также гражданские суда. Однако прошло почти трое суток — никаких следов лодки. Поисковая операция перешла в фазу предполагаемой гибели людей, и родители ребят готовились к худшему.

Тем временем в открытом море подростки боролись за жизнь. Они были полностью мокрыми и крепко обнимались, пытаясь согреться. Из-за холода ночью и жары днем спать было практически невозможно. «Днем становилось так горячо, что мы пытались погрузиться в воду, но когда увидели акул, прыгать больше не рисковали», — рассказывал Трой.

Они отдалились настолько далеко от берега, что вода стала кристально чистой. Джош признавался, что она напоминала ему синий «Гаторейд» и выглядела, как будто ее можно пить. «Трой умолял меня позволить ему хотя бы немного выпить, но я знал, что это может убить», — вспоминал он.

Однажды начал моросить дождь. Ребята пытались собирать капли ртом, но осадков было недостаточно. Дождевая вода стекала по палубе, и Джош просто слизывал ее с лодки, стараясь не потерять ни одной капли.

Из-за истощения подростки начали терять ориентацию и бредить. Трой рассказывал, что однажды Джош проснулся и кричал, что они в магазине и должны купить Mountain Dew. «Я говорил ему: брат, мы среди океана, вокруг одна вода — здесь нет никакого магазина».

Голод становился невыносимым. Чтобы выжить, Трой решился съесть медузу. Он ждал до утра, боясь отравиться, но все прошло, и он начал ловить их руками. По его словам, всего он съел около ста медуз. «Они скользкие и противные, но это единственное, что мы могли найти», — объяснял он.

Джош вспоминал, что Трой был настолько истощен, что хотел отрезать себе палец и съесть его. «Он умолял либо помочь выбраться, либо просто убить его. Я повторял, что не могу этого сделать».

На седьмой день, в субботу, 30 апреля 2005 года, двое рыбаков увидели в море маленькую лодку и людей, которые махали руками. Они дрейфовали в 111 милях от места, где вышли в море, в семи милях от мыса Фир (Cape Fear). Один из рыбаков, 70-летний Бен Дегутис, вспоминал, что сначала не понял, что это — только вблизи заметил двух юношей. «Один из них кричал: „Слава Богу!“, — рассказал он.

Ребят срочно доставили в больницу. Джош за время дрейфа потерял около 13 килограммов. Трой провел три дня в стационаре из-за серьезных ожогов второй степени на лице и ступнях.

Отец Троя сравнил момент их встречи с новым рождением сына: «Это было ощущение, будто он появился на свет во второй раз».

Во время своего вынужденного дрейфа друзья мечтали о первом, что сделают после выздоровления. Их договоренность была проста: встретиться в кафе и заказать самое большое мороженое — «ультимативный» десерт, о котором они говорили, лежа в лодке среди океана.

