Неделями пролежал в коме и заново учился ходить: как популярное "хобби" чуть не убило подростка

Он пообещал своим врачам, что больше никогда не будет уставаться.

17-летний парень из Техаса был госпитализирован из-за легочной недостаточности. Они были полностью укупорены из-за вейпинга.

Об этом пишет издание Lad Bible.

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Тристон Зофельд был здоровым и спортивным ребенком, 26 июля 2019 года его легкие внезапно перестали работать. Его немедленно доставили в детскую больницу в техасском Форт-Ворте, где он попал в отделение интенсивной терапии и был введен в состояние медикаментозной комы. В течение 10 дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Рентгеновское исследование легких подростка выявило полную закупорку легких. Врачи провели все тесты и проверили его на целый ряд болезней, однако не нашли ответа. Впоследствии один из членов семьи рассказал, что Тристон – вейпер. Это дало врачам понять, в чем может быть проблема. После этого медики установили, что химические вещества, которые вдыхал Тристон через свое вейп-устройство, привели к тому, что его легкие раздулись до такого уровня, что они больше не могли обмениваться кислородом и углекислым газом.

Как сообщает CBS, это даже оставило шрамы на его легких. В общей сложности подросток провел в больнице 18 дней и теперь благодарен, что остался жив. Он очень похудел и ему заново учиться ходить. После этого он пообещал своим врачам, что больше никогда не будет уходить.

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