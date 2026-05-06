Неделями сидит в бункере и избегает резиденций: почему Путин внезапно превратился в "крота"

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин настолько боится за свою жизнь, что неделями не вылезает из подземного бункера в Краснодарском крае. На фоне атак беспилотников и ликвидации топ-генерала Кремль массово стягивает системы ПВО в резиденции диктатора.

Об этом пишет Independent.

По данным телеканала CNN, диктатор настолько обеспокоен собственной безопасностью, что проводит несколько недель подряд в подземном бункере.

Доступ к президенту РФ максимально ограничен. Его телохранители, повара и фотографы обязаны проходить тщательные проверки, прежде чем приблизиться к нему. Персоналу строго запрещено пользоваться личными телефонами — вместо этого их заставляют использовать специальные устройства без доступа в интернет.

Согласно разведывательным данным, Путин прекратил посещать свои резиденции в Московской и Новгородской областях (в частности, на Валдае). Это произошло после неподтвержденных заявлений о том, что Украина якобы пыталась совершить нападение на его личную резиденцию в Новгородской области. Американская разведка тогда установила, что объект не был целью, а Киев категорически опроверг эти обвинения.

Институт изучения войны (ISW) также сообщил, что обнаружил подтверждение усиления мер безопасности в отношении Путина и чиновников РФ.

«В ходе войны было совершено множество убийств и покушений на российских чиновников, некоторые из которых приписываются Украине, что может заставить Путина беспокоиться о своей безопасности и безопасности других высокопоставленных лиц», — говорится в своде аналитиков.

В ISW зафиксировали, что в период с мая 2023 года по декабрь 2025 года российские власти существенно увеличили количество зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности, включая системы «Панцирь-С1» и С-400, вблизи резиденций Путина на Валдае и возле «Москвы».

Эксперты напоминают, что Украина наращивает дальность и интенсивность ударов беспилотниками, в частности, вспоминая удар по Москве 4 мая, в результате которого была повреждена башня «Мосфильма».

Еще одной причиной паники в Кремле стало убийство высокопоставленного генерала Фанила Сарварова в декабре. Он погиб в результате взрыва бомбы, заложенной под его автомобиль. Это событие вызвало раскол и волну взаимных обвинений внутри администрации Путина.

По имеющимся данным, после специального совещания в декабре 2025 года Путин внес поправки в правила Федеральной службы охраны (ФСО), чтобы обеспечить безопасность 10 высших генералов.

Что говорят в Кремле

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков фактически подтвердил усиление охраны, сославшись на так называемую «террористическую угрозу» и недавние успехи украинских дальних ударов.

«Конечно, на фоне этой террористической угрозы принимаются все меры по минимизации опасности», — прямо заявил Песков.

По данным российских источников, на которые ссылается ISW, регулярные отключения интернета в Москве напрямую связаны с новыми мерами безопасности вокруг Путина и попытками защититься от атак беспилотников.

Напомним, в ночь на 4 мая дроны атаковали Москву. Произошло это за несколько дней до парада на 9 Мая. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил инцидент. По его словам, беспилотник попал в здание в районе улицы Мосфильмовской. В то же время российское Минобороны отчиталось, что их ПВО якобы сбило 117 беспилотников над регионами РФ.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские дроны могут посетить парад Москвы. Он подчеркнул, что на параде 9 мая не будет военного оборудования. Это, подчеркнул украинский лидер, «показывает, что они уже не столь сильны, как раньше».

