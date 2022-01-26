Неделю носила мертвый плод: в Польше умерла беременная двойней женщина, которой отказали в аборте

Народные приметы о беременности говорят, что спать будущей маме нельзя на спине / Pexels

По словам родственников женщины, у нее развился сепсис, но этого в медицинских документах больницы нигде не указали.

В Польше в Ченстохове умерла 37-летняя женщина, беременная двойняшками. Врачи отказывались делать аборт, ожидая, что плод умрет сам.

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Об этом сообщает "Новая Польша".

По словам родственников умершей, она попала в больницу с сильными болями в животе. Оказалось, что у нее замер один плод из двойни. Врачи отказались сразу делать аборт, ожидая смерти второго плода.



Всю следующую неделю женщина носила в себе мертвый плод. Через два дня после того, как умер второй плод, ей сделали аборт.

По словам родственников женщины, у нее развился сепсис, но этого в медицинских документах беременной врачи нигде не указали.

23 января у пациентки остановилось сердце, но ее успешно реанимировали. На следующий день началась агония, большинство органов перестали работать. Ее перевели в другую больницу.



Женщина скончалась 25 января. У нее осталось трое детей.



По неофициальной информации Gazeta Wyborcza, женщину перевели в другой госпиталь из-за коронавируса. Там ее прооперировали, но операцию не связывают с беременностью.



"Возможно, сепсис возник из-за заражения коронавирусом, а не из-за осложнений, связанных с беременностью", — сообщил анонимный источник издания.

Следует отметить, что сейчас аборт в Польше можно сделать только в двух случаях — если женщина забеременела из-за изнасилования или если плод угрожает жизни или здоровью матери.

Напомним, что в польском городе Пщина скончалась беременная женщина. Ее госпитализировали из-за исчезновения околоплодных вод. Адвокат семьи обвинила врачей в умышленном бездействии для соблюдения запрета абортов.

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