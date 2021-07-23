Неделю отстреливался от медведя и не спал: невероятная история спасения мужчины

Гризли терроризировал мужчину.
На Аляске спасли мужчину, который неделю пытался отбиться от медведя гризли.
Об этом сообщает The New York Times.
Пострадавшего случайно обнаружили сотрудники береговой охраны — вертолет изменил курс из-за облачности.
Они заметили дом, на крыше которого были выцарапаны SOS и "Помогите мне". Также они увидели мужчину, который махал двумя руками в воздухе.
Выяснилось, что на мужчину напал медведь. Все это время пострадавший отстреливался и практически не спал, так как каждую ночь хищник возвращался к дому.
По его словам, однажды гризли потянул его к реке. К моменту спасения у мужчины практически закончились патроны. Его доставили в больницу города Ном, где диагностировали ушибы и травмы ноги.
Напомним, в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.