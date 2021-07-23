Неделю отстреливался от медведя и не спал: невероятная история спасения мужчины

Неделю отстреливался от медведя и не спал: невероятная история спасения мужчины

Гризли терроризировал мужчину.

На Аляске спасли мужчину, который неделю пытался отбиться от медведя гризли.

Об этом сообщает The New York Times.

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Пострадавшего случайно обнаружили сотрудники береговой охраны — вертолет изменил курс из-за облачности.

Они заметили дом, на крыше которого были выцарапаны SOS и "Помогите мне". Также они увидели мужчину, который махал двумя руками в воздухе.

Выяснилось, что на мужчину напал медведь. Все это время пострадавший отстреливался и практически не спал, так как каждую ночь хищник возвращался к дому.

По его словам, однажды гризли потянул его к реке. К моменту спасения у мужчины практически закончились патроны. Его доставили в больницу города Ном, где диагностировали ушибы и травмы ноги.

Напомним, в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.

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