Недетские игры: в России подростки расстреливали "последнего фашиста"

В российском городе Кисловодск мэр устроил для детей "патриотическое" мероприятие ко Дню победы.
Ребят подросткового возраста "расстреливали последнего фашиста". "Опугало фашиста и оккупанта" вывесили на воротах одного из домов.
Фото показал Тelegram-канал "Осторожно, новости".
Забаву для детей организовали по поручению члена пропутинской партии "Единой России" и мэра ставропольского города Кисловодск Евгения Моисеева.
Дети были одеты в русскую военную форму. Имели георгиевскую ленту на груди. Не обошлось и без оккупантской Z-символики. Чучело они расстреливали из пневматической винтовки.
"Наше младшее поколение с детства должно знать о том мировом зле, имя которому фашизм, нацизм, который сегодня снова пытается возродиться. Мы этого никогда не допустим. Мы воспитываем наших детей патриотами и защитниками Отечества", — заявил Моисеев.
Как сообщалось, в российском городе Орел "патриотически" воспитывают: активисты и дайверы выстроились в кремлевскую "свастику" . На берегу реки Ока на берегу их выстроили буквой "Z". Затем дайверы преодолели 250 метров ледовой речкой и стали буквой "V".
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