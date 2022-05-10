Недетские игры: в России подростки расстреливали "последнего фашиста"

В российском городе Кисловодск мэр устроил для детей "патриотическое" мероприятие ко Дню победы.

Ребят подросткового возраста "расстреливали последнего фашиста". "Опугало фашиста и оккупанта" вывесили на воротах одного из домов.

Фото показал Тelegram-канал "Осторожно, новости".

Забаву для детей организовали по поручению члена пропутинской партии "Единой России" и мэра ставропольского города Кисловодск Евгения Моисеева.

Дети были одеты в русскую военную форму. Имели георгиевскую ленту на груди. Не обошлось и без оккупантской Z-символики. Чучело они расстреливали из пневматической винтовки.

"Наше младшее поколение с детства должно знать о том мировом зле, имя которому фашизм, нацизм, который сегодня снова пытается возродиться. Мы этого никогда не допустим. Мы воспитываем наших детей патриотами и защитниками Отечества", — заявил Моисеев.

Как сообщалось, в российском городе Орел "патриотически" воспитывают: активисты и дайверы выстроились в кремлевскую "свастику" . На берегу реки Ока на берегу их выстроили буквой "Z". Затем дайверы преодолели 250 метров ледовой речкой и стали буквой "V".

Читайте также: