Недолго продолжался мир: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

Госпогранслужба Азербайджана утром 13 февраля заявила, что уничтожила армянский пост на границе.

Армении и Азербайджану обвинили друг друга об обстрелах в приграничных районах. С обеих сторон заявили о раненых.

Об этом говорится в заявлениях Министерства двух стран.

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Азарбайджанское оборонное ведомство заявило, что накануне вечером 12 февраля с армянской стороны велся огонь в направлении населенного пункта Коханаби Тоузского района. При обстреле пограничник получил ранения.

"12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Тоузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханаби Тоузского района", — говорится в заявлении.

Впоследствии Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного населенного пункта.

"13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, армянская сторона имеет раненых", — заявили в Министерстве Армении.

Утром 13 февраля Госпогранслужба Азербайджана заявила, что провела "ответную операцию" в ответ "на действия ВС Армении". Там утверждают, что уничтожен армянский пост на границе.

Напомним, в сентябре 2023 года президент Азербайджана заявил о возможности подписания мирного соглашения с Арменией.

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