Недопустимая ошибка врачей: мальчик умер во время обычного исследования сна

Джексону Кекули было 6 месяцев, когда он умер в прошлом году после серии ужасающих ошибок персонала детского центра.

Бостонская детская больница выплатила 15 миллионов долларов родителям 6-месячного мальчика, который умер после того, как в течение более 30 минут оставался без достаточного количества кислорода во время обычного исследования сна.

Об инциденте, произошедшем в марте прошлого года, пишет издание The Boston Globe.

Как и его родители, Джексон Кекула родился с карликовостью, из-за чего у него было апноэ во сне и ему не хватало кислорода. Когда ему исполнилось 6 месяцев в феврале, родители привезли его в детскую больницу для повторного тестирования автокресла и исследования сна.

Менее чем через час после того, как его усадили в кресло, у него остановилось сердце и произошла черепно-мозговая травма в результате длительного пребывания без кислорода, когда персонал сосредоточился на работе с механизмами, согласно детальной хронологии Boston Globe.

Спустя всего 12 дней его родители, Райан и Бекки, приняли тяжелое решение забрать его. "18 февраля мы привезли сына на исследование, а уже 3 марта позвонить в похоронное бюро", — сказала мама Бекки Кекула WBZ-TV.

Видео теста на сон показало, что Джексон начал скулить только через три минуты после того, как тест начался в 21:39, сообщил Globe адвокат семьи Роберт Хиггинс.

В течение 10 минут его показатели кислорода начали резко падать и в 21:50 упали до 65% — опасно низкого уровня. “Конечно, оглядываясь назад, я бы хотела, чтобы мы просто подумали: “Может нам пойти домой и сделать это в другой раз?”. Но я все равно хотела доверять процессу”, — сказала мама мальчика.

Поскольку уровень кислорода у Джексона продолжал падать, его пульс также начал замедляться, резко упав со 104 ударов в минуту до 40. Вскоре его дыхание также снизилось с ожидаемой частоты примерно 64 вдохов в минуту до 6-8.

Врач впервые посмотрел на Джексона в 22:11 – через 32 минуты после начала теста и более 20 минут после того, как уровень кислорода упал до опасно низкого уровня.

Казалось, они поняли, что что-то действительно не так, только в 22:21, незадолго до того, как включили свет в лаборатории, ассистенты подхватили и попытались разбудить Джексона. Медсестра прибежала и начала сердечно-легочную реанимацию. "Им удалось оживить его и определить пульс, но на тот момент была серьезная черепно-мозговая травма", — сказал папа Райан WBZ-TV. Как нам попрощаться с сыном? Это было просто решение, к которому мы не были готовы», – сказал он.

Мама Бекки сказала, что сейчас труднее всего видеть, как другие родители обещают "всегда защищать" своих детей. "В тот момент я ничего не могла сделать, чтобы защитить его", — сказала она Globe. Кекулы встретились с адвокатами на следующий день после смерти сына, а 15 июня направили письмо-сообщение о потенциальном иске.

Через несколько месяцев, прежде чем они подали иск, детская Бостонская больница согласилась на выплату 15 миллионов долларов. "Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и просим прощения у семьи за потерю сына", — сказал WBZ-TV представитель больницы.

По словам представителя, больница "немедленно прекратила все исследования сна и начала тщательный анализ случившегося", а также "определила и внедрила несколько улучшений для того, как мы их проводим".

"После этого обзора и внедрения улучшений исследования сна были восстановлены поэтапно, чтобы обеспечить безопасность пациентов". По сообщению Globe, больница не отмечает, работают ли сотрудники, занимавшиеся лечением Джексона.

Теперь супруги Кекула хотят попытаться родить еще одного ребенка, изучая искусственное оплодотворение, поскольку они позволяют выявить потенциально смертельные генетические аномалии. "Мы просто эмоционально не хотим столкнуться с еще одной трагедией, поэтому можем ее предотвратить", — сказала Бекки.

Справка:

Апноэ во сне — самопроизвольное прекращение дыхания во время сна. Чаще такое состояние случается, когда при расслаблении мышц горла блокируются верхние дыхательные пути. Поток поступающего в легкие воздуха уменьшается или останавливается полностью. В результате возникает храп.

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