Кремль отказался приветствовать Петера Мадьяра / © Associated Press

Россия не поздравила лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии из-за позиции Будапешта по поводу санкций против РФ.

Спикер президента РФ Путина - Дмитрий Песков заявил, что в Кремле этого не будут делать, сообщают российские медиа.

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — заявил Песков.

Российский пропагандист Александр Юнашев решил переспросить, означает ли это, что Россия дружила исключительно с премьером Венгрии Виктором Орбаном. На что он получил ответ, что с Орбаном «РФ вела диалог».

Россия включила Венгрию и другие страны Евросоюза в список «недружественных стран» еще в 2022 году. Причиной такого шага стала поддержка антироссийских санкций из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В апреле 2022 года Путин лично отправил Виктору Орбану поздравительную открытку после победы партийной коалиции в Государственное собрание Венгрии.

Также на брифинге 13 апреля Песков заявил, что Кремль «с уважением» относится к выбору венгров.

Напомним, лидер партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что Будапешт обречен на диалог с Россией по причинам географии и энергетики.

Мадьяр также добавил, что будет вынужден вести переговоры с Россией, поскольку Будапешт продолжит полагаться на российские энергетические ресурсы.

В Кремле отреагировали молниеносно и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. По словам Пескова, это «будет полезно для обеих сторон».