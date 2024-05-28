Недвижимость на миллионы долларов в ОАЭ: журналисты разоблачили скрытое состояние украинских таможенников

Согласно утечке массива данных о владельцах элитного дубайского имущества, полученного Вашингтонским центром оборонных исследований (C4ADS), два украинских таможенника инвестировали в элитную недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах миллионы долларов и скрыли полученные от нее доходы, чтобы избежать уплаты налогов в Украине.

Об этом пишет "Радио свобода".

Роскошный город Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, который считают "тихой гаванью для грязных денег" из-за возможности приобрести там апартаменты без лишних объяснений происхождения денег, оказался в центре мирового скандала. Шум вызвали результаты журналистского расследования Dubai Unlocked, которое проводили норвежское финансовое издание E24, проект OCCRP по расследованию коррупции и организованной преступности и более 70 медиа со всего мира, в том числе и журналисты "Радио Свобода".

"Героями" украинской части этого расследования стал целый ряд бывших и действительных должностных лиц, в частности, бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Руслан Черкасский и государственный налоговый инспектор со Львовщины Андрей Конанец.

"Символ коррупции на таможне"

Журналисты отметили, что Руслана Черкасского называют "одним из символов коррупции" украинской таможни. Он работал в службе с начала 90-х до 2023 года, дойдя по карьерной лестнице до заместителя главы таможни, а фактически руководил ею. Как в классическом романе, яркий взлет чиновника закончился эпичным падением – Черкасский был уволен со скандалом после того, как отказался уйти с должности по собственному желанию на фоне коррупционных сообщений.

"Руслан Черкаский говорил: "Я не буду писать заявление. Увольте меня". И мы, как Министерство финансов, инициировали проведение расследования. И по результатам этого расследования Черкасский был уволен", – рассказал тогда министр финансов Украины Сергей Марченко.

Относительно имущества Руслана Черкасского в его декларациях было указано, что он владел двумя квартирами в ОАЭ. Одну из них он купил в 2008 году совместно с бизнесменом Виталием Киро, фигурантом другого скандала с поддельными акцизными марками на табачной фабрике "Юнайтед Табако" в Желтых Водах. Черкасский вложил в недвижимость 162 тысячи долларов, а после ухода с поста в июне 2023 года продал свою долю совладельцу.

Вторую квартиру Черкасский продал еще в начале 2021 года за 224 тысяч долларов. За годы владения недвижимостью аренда этих квартир принесла совокупный доход в размере почти 200 тысяч долларов, но Черкасский их почему-то не задекларировал.

Кроме этого, согласно данным транзакций из дубайского реестра, Черкасский вместе с Киро в 2009-2010 годах инвестировали 24 миллиона долларов в апартаменты общей площадью 1298 кв.м в амбициозном проекте Pentominium tower и огромное офисное помещение в комплексе Dubai Pearl. Однако в настоящее время оба проекта недостроены. Об этих инвестициях в декларациях бывшего таможенника тоже нет сведений.

Журналистам не удалось связаться с Русланом Черкасским, чтобы получить комментарий о его дубайском имуществе.

Как улучшилась жизнь семьи Черкасского

После увольнения Черкасского, НАБУ открыло два производства – о незаконном обогащении и об отмывании денег. В обоих фигурирует Черкасский вместе со своим ближайшим окружением и сожительницей Марией Трифоновой.

"Она наличными вывозила средства за границу. И предоставляла документы, которые очень такие… сомнительные", – рассказал журналист издания "Слово и дело" Олег Новиков.

По данным следствия, в 2022 году Трифонова вывезла за границу 1,645 млн евро, что значительно превышает совокупные денежные активы семьи. К тому же в суде Трифонова дала сомнительное объяснение происхождения денег. По ее словам, около 500 тысяч из этой суммы являются доходом от бизнеса за четыре года, а остальные – это ссуда, которую она взяла еще в 2016 году и на момент рассмотрения дела еще не вернула.

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Журналисты отметили, что материальное положение Трифоновой значительно улучшилось именно после того, как она появилась в декларациях Черкасского как гражданская жена:

2016 год – приобретение Mercedes G350D (полтора миллиона гривен);

2017 год – приобретение BMW 740 LD XDRIVE G12 (3 млн грн);

2018 год – приобретение на имя матери земельного участка и дома в Лесниках вблизи Киева;

2019 год – приобретение еще одного участка для матери по соседству с ее домом;

2019 год – приобретение земельного участка под Киевом;

2021 год – строительство на этом участке дома площадью 299 кв. м;

2022 год – мать Марии стала совладелицей еще двух соседних участков рядом со своим домом.

Мать Марии, Таисия Сторожук, отказалась от общения с журналистами по поводу имущества своей семьи. А сама Мария Трифонова заявила, что может пообщаться с прессой только на тему ее профессиональной деятельности – эстетической медицины.

Следует заметить, что Мария Трифонова в 2020 году основала косметологическую клинику "Трифонова МД", ведет соцсети, читает лекции и проводит ток-шоу на тему секретов красоты, анти-age терапии, эстетической медицины и косметологии.

На многочисленных фото и видео из ее соцсетей гражданская жена Руслана Черкасского красуется в драгоценных украшениях, брендовой одежде и аксессуарах. Среди ее любимых брендов – Cartier, Chanel и Ferragamo. На одном из видео журналисты заметили на руке Трифоновой часы, которые очень напоминают золотой Rolex Rainbow с сапфирами стоимостью более 30 тысяч долларов.

Имущество в Эмиратах – "это недоразумение"

Инвестировать свои "сверхдоходы" в недвижимость в ОАЭ, очевидно, стало модным трендом среди украинских таможенников. Согласно дубайской утечке данных, в 2010 году владельцем апартаментов в комплексе Lakeside стал госинспектор таможенной службы Андрей Конанец.

Согласно декларации за прошлый год, Конанец занимает должность главного государственного инспектора отдела таможенного оформления №2 таможенного поста "Смольница" во Львовской области. Аналогичные должности занимал ранее на таможенных постах "Яворов" и "Краковец".

По сравнению с Черкасским, собственность Конанца намного скромнее – 34 кв.м стоимостью 175 тысяч долларов. Может поэтому чиновник не счел нужным или "забыл" задекларировать недвижимость в Дубае и доходы в размере 36 тысяч долларов, полученные от предоставления ее в аренду.

На вопросы журналистов по имуществу в ОАЭ Андрей Конанец ответил, что "это недоразумение" и никакой недвижимости в Дубае у него нет. От дальнейшего общения с журналистами Конанец отказался.

Напомним, подозреваемый в госизмене экснардеп Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич спрятал свое имущество и семью за границей. Журналистское расследование выяснило, что ряд активов, к которым имел отношение политик, перешли в собственность иностранных компаний.

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