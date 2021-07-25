Недвижимость в элитных районах европейских городов: Ватикан впервые опубликовал информацию о своем имуществе

Ватикан принадлежит 4051 объект недвижимости в Италии и около 1120 объектов за рубежом.

Ватикан впервые опубликовал информацию о своих недвижимые активы. Святой Престол владеет более 5 тыс. объектами недвижимости.

Об этом сообщает The Guardian.

Информация содержится в двух документах: сводном финансовом отчете 2020 года для Святого Престола и первом в истории государственном бюджете Администрации Патримонии Святого Престола (APSA).

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Apsa — своего рода общая бухгалтерия, которая управляет недвижимостью и инвестициями, выплачивает зарплату и выполняет функции закупочной службы и отдела кадров.

В документах отмечается, что Святому Престолу принадлежит 4051 объект недвижимости в Италии и около 1120 объектов за рубежом, не считая посольств Ватикана во всем мире.

Лишь около 14% итальянской собственности Ватикана сдавались в аренду по рыночным ценам, а остальные сдавались по сниженным, многие из них — служащим церкви. Около 40% объектов являются институциональными зданиями — это школы, монастыри и больницы.

За рубежом Ватикан владеет недвижимостью в дорогих районах Лондона, Женевы, Парижа и Лозанны.

Одно здание в лондонском районе Южный Кенсингтон привело к огромным убыткам после того, как было приобретено в качестве инвестиции в 2014 году. Во вторник в Ватикане начинается судебный процесс над 10 лицами в связи с этой покупкой, в том числе над известным кардиналом Анджело Беччиу, которого Папа Римский Франциск уволил в сентябре 2020 года. Им инкриминируют финансовые преступления, включая хищение, отмывание денег, мошенничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением.

Напомним, 84-летнего понтифика прооперировали на прошлой неделе. Ему удалили часть толстой кишки. Впоследствии стало известно, что Папу Римского выписали из больницы после операции.

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