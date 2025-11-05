Нефть бьет по Путину: как санкции США подрывают бюджет России

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

США продолжают экономическое давление на Россию, вводя санкции против энергетических гигантов «Роснефти» и «Лукойла». Несмотря на заявления Кремля об «устойчивости», последствия для экономики становятся все более ощутимыми.

Об этом сказал аналитик по нацбезопасности США и внешней политике Марк Тот в комментарии для 24 канала.

Он заявил, что санкции лишают Россию значительную часть доходов бюджета. По его словам, только нефтяные ограничения могут стоить Москве до 50 миллиардов долларов ежегодно — это 10-15% государственных доходов.

Во время визита в США в октябре руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уверял американских партнеров, что санкции вроде бы не вредят экономике РФ. Однако, как отмечает Тот, сам факт этого визита свидетельствует о беспокойстве.

«Дмитриев отлично понимает масштаб проблемы. Санкции реально подрывают основу российского бюджета», — сказал аналитик.

Экономика РФ оказалась в состоянии стагфляции — когда инфляция растет, а экономическая активность падает. Банковская система испытывает дефицит ликвидности, а правительство вынуждено покрывать дефицит бюджета за счет внутренних резервов.

По оценкам экспертов, доходы Кремля от нефти и газа — около 400 миллиардов долларов в год, поэтому даже частичные потери из-за санкций являются критическими.

Дополнительный удар по энергетическому сектору наносят украинские атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру РФ. По словам аналитиков, комбинация военных и финансовых факторов разрушает доверие к российским активам на международных рынках.

По мнению Марка Тота, нынешние санкции только начало. Вашингтон может ввести вторичные ограничения против стран и компаний, продолжающих покупать российскую нефть, что усилит изоляцию Кремля.

Эти санкции уже имеют значение. Их эффект будет только нарастать», — подытожил эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал новые введенные 22 октября санкции США против его страны «недружественным актом» и попыткой давления, не способствующей укреплению российско-американских отношений.

В свою очередь , Зеленский заявлял, что санкции США, введенные президентом Дональдом Трампом, являются прямым сигналом Путину: либо садиться за стол переговоров, либо готовиться к получению Украиной дальнобойного оружия. Зеленский объяснил, что Трамп таким образом показывает Путину, что «окно открыто», намекая на возможную передачу Киеву ракет «Томагавк» в случае отказа от переговоров.