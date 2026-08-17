Нефть должна была подорожать до $150, но произошло иначе: Bloomberg раскрыл, что спасает мировой рынок

Ормузский пролив / © Associated Press

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Производители нефти с Ближнего Востока нарастили скрытые челночные перевозки сырья через Ормузский пролив, несмотря на войну с Ираном и атаки на гражданские суда.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации издания, экспортеры из стран Персидского залива продолжают транспортировать значительные объемы нефти, несмотря на продолжающийся конфликт и систематические нападения на суда.

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Для этого используется схема перегрузки нефти с одного танкера на другой в Оманском заливе у побережья Омана.

Аналитики отмечают, что масштабы таких темных транзитов превышают 4 миллиона баррелей в день. Чтобы уменьшить риск атак, суда пересекают Ормузский пролив с выключенными транспондерами.

За счет челночных перевозок, альтернативных трубопроводов и высвобождения нефтяных запасов цена Brent в августе удерживается в диапазоне 80–90 долларов за баррель.

Это значительно ниже начальных опасений участников рынка, которые допускали скачок стоимости нефти до 150 долларов за баррель.

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У государственной нефтяной компании ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) подтвердили намерение продолжать поставки энергоносителей, несмотря на постоянные угрозы.

«Несмотря на неоднократные нападения на наши суда, мы намерены продолжать выполнять свои обязанности по безопасной поставке энергии на мировые рынки и максимально удовлетворять обязательства и потребности наших клиентов», — заявили в компании Adnoc.

В то же время в компании отметили серьезные риски для людей и инфраструктуры.

«Как и другие энергетические компании в регионе, мы продолжаем нести прямые последствия неспровоцированных нападений на наших людей, наши корабли и наши объекты — нападений, подвергающих работников, подрядчиков и моряков повышенному риску, одновременно нарушая критически важные потоки энергии», — добавили в Adnoc.

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Кроме ОАЭ, схемы челночной торговли и перегрузки нефти непосредственно в море для экспорта через Ормузский пролив используют Ирак, Катар и Кувейт.

С начала конфликта 23 судна Adnoc подверглись нападениям. В результате этих инцидентов один человек погиб, еще 20 получили ранения.

В то же время в Оманском заливе уже фиксируют разливы нефти неизвестного происхождения. Страховые компании и судовладельцы соглашаются на такие риски из-за ограниченного количества альтернативных маршрутов.

Это темная сделка. Это единственный вариант сейчас, поскольку не все владельцы готовы рисковать», — кратко описал ситуацию главный исполнительный директор Heidmar Maritime Holdings Corp. Панкадж Ханна.

Ранее сообщалось, что Иран выдвинул новые достаточно строгие условия для возобновления судоходства по Ормузскому проливу.

Мы ранее информировали, что на фоне перебоев со снабжением с Ближнего Востока индийские нефтеперерабатывающие компании вновь нарастили закупки российского сырья.

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