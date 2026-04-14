Нефть может подорожать еще больше: в США назвали сроки

Цены на нефть могут достичь пиковых значений уже в ближайшие недели на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Reuters.

По его словам, высокие цены будут сохраняться до тех пор, пока не восстановится полноценное движение судов через стратегически важный пролив.

«Это, вероятно, будет пик цены на нефть – где-то в ближайшие несколько недель. Это зависит от конфликта, но такой сценарий вполне реален», – отметил он.

Райт объяснил, что по завершении конфликта цены начнут снижаться, однако этот процесс не будет быстрым.

«Когда конфликт закончится и поставки энергии возобновятся, появится давление на снижение цен. Но это займет время – чем дольше продолжается конфликт, тем дольше будет продолжаться восстановление», – добавил министр.

Он также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа постоянно оценивает риски, связанные с Ираном, в частности, их влияние на энергетический рынок и цены на топливо.

Удорожание энергоносителей - последние новости

Ранее мировые цены на нефть резко выросли и превысили отметку в 100 долларов за баррель после провала переговоров между США и Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили до 102,31 доллара за баррель, а американская West Texas Intermediate – до 104,43 доллара.

Рост произошел на фоне обострения ситуации, в частности после объявления США о начале морской блокады иранских портов. Блокада, стартовавшая 13 апреля, предусматривает контроль за всем морским трафиком в и из Ирана силами Центрального командования США (CENTCOM).