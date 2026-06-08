Нефть резко подорожала после ударов Израиля по Ирану: сколько стоит баррель

Нефть резко подорожала / © Associated Press

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Цены на нефть стремительно подскочили вверх после ударов Израиля по Ирану и Ливану. Стоимость нефти повысилась по меньшей мере на 4 доллара за баррель. Сколько стоит российская нефть Brent?

Об этом рассказали Reuters.

После ударов по Ирану цены на нефть снова выросли

Напомним, Израиль нанес удары по Ирану после того, как в воскресенье произошли удары по Бейруту. После этого Иран нанес удары по Израилю. Следствием ударов стало повышение цен на нефть.

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В понедельник, 8 июня, цены на нефть подскочили по меньшей мере на 4 доллара. По состоянию на 06:09 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,42 доллара, или 4,47%, до 97,15 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть выросли на 4,07 доллара, или 4,50%, до 94,61 доллара за баррель.

Сегодня Израиль заявил об ударах по нефтехимическому заводу на юго-западе Ирана и других военных целях в Иране. Это произошло, несмотря на то, что Трамп призвал Израиль воздержаться от атак по Ирану.

В Израиле заявили, что удар по нефтехимическому заводу произошел впервые с 8 апреля, когда был заключен договор о прекращении огня. Иранские чиновники неофициально сообщили, что некоторые части завода были сильно повреждены.

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Теперь надежды на быстрое завершение войны в Иране и возобновление поставок сырой нефти через Ормузский пролив угасают.

Рост стоимости нефти 8 июня компенсировал ее удешевление в пятницу, 5 июня. Тогда цены упали, ведь была надежда на деэскалацию конфликта. С начала войны в Иране в феврале 2026 года цены на нефть выросли почти на 60%.

Иран и Оман планируют ввести новые правила судоходства в Ормузском проливе, в частности, ввести транзитный сбор. Об этом заявил иранский посол в РФ Казем Джалали. Сейчас Тегеран блокирует морской путь, в то время как США осаждают иранские порты.

Из-за кризиса с поставками ОПЕК+ уже четвертый раз за несколько месяцев решила увеличить добычу нефти. Однако эксперты, в том числе аналитики Rystad Energy, считают этот шаг формальным. Россия же не может нарастить добычу нефти из-за эффективных украинских ударов.

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Трамп заявил, что Израиль не имеет права выбора

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль будет вынужден согласиться на потенциальное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, если такое решение будет принято американской стороной.

По словам Трампа, у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не будет выбора, поскольку все решения принимает президент США.

Сейчас глава Белого дома пытается убедить израильского премьера воздержаться от ударов по Ирану в ответ на недавний массированный запуск баллистических ракет. Несмотря на этот инцидент, ставший серьезным нарушением перемирия, Трамп убежден, что у него не будет решающего влияния на переговорный процесс.

В случае же провала дипломатических усилий американский лидер не исключает более жестких мер — либо завершения дела военным путем, либо сохранения блокады Ирана.

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