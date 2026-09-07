Нефть стремительно дорожает: что происходит у Ормузского пролива и чего ждать дальше

Нефть / © pexels.com

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Мировые цены на нефть продолжили расти в понедельник, 7 сентября. Рынок реагирует на взаимные удары США и Ирана по нефтяным танкерам в районе Ормузского пролива и опасения по поводу длительных перебоев с поставкой сырья с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters.

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По состоянию на 05:12 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 79 центов, или 0,82%, до 97,07 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 80 центов, или 0,87%, — до 92,28 доллара за баррель.

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Рост цен ускорился после возобновления боевых действий между США и Ираном. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 7,8%, а WTI – почти на 10%.

Одной из главных причин беспокойства рынка является ситуация в Ормузском проливе — стратегическом маршруте, по которому ранее проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Удары по нефтяным танкерам

В субботу американские военные нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам, сообщило Центральное командование США. Один из них находился у острова Харк, у ключевого иранского нефтяного экспортного узла.

В то же время ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что атаковали три нефтяных танкера, следовавших через Ормузский пролив запрещенными маршрутами, а также три американских судна в других районах.

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В компании Marisks назвали субботние атаки "значительной эскалацией морского конфликта". Там отметили, что коммерческие танкеры все больше используются в качестве инструмента взаимного экономического давления, стирающего границу между военным противостоянием и гражданским судоходством.

По данным аналитической компании Kpler, в течение последних 10 дней через Ормузский пролив в среднем проходило всего около 10 грузовых судов в сутки. Это самый низкий показатель с мая.

Аналитики предупреждают: если движение нефтяных танкеров станет существенно сокращаться, рынок может столкнуться со значительно большим дефицитом нефти.

Иран может расширить ограничения

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что в ближайшие дни возле Ормузского пролива будет объявлена зона ограничения судоходства.

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В то же время, страны ОПЕК+ на встрече 6 сентября решили не менять политику добычи нефти на октябрь. Участникам объединения еще предстоит согласовать новые квоты, прежде чем принимать дальнейшие решения по объемам производства.

Аналитики ANZ считают, что наиболее вероятным сценарием остается длительное противостояние между США и Ираном с периодическими военными ударами. Это может отсрочить полное возобновление поставок нефти с Ближнего Востока.

По их прогнозам экспорт нефти может оставаться ограниченным до конца 2026 года, после чего возможно постепенное открытие поставок в конце четвертого квартала. Возврат к довоенным объемам экспорта, по оценкам аналитиков, ожидается не раньше конца первого или начала второго квартала 2027 года.

Ранее говорилось, что Китай с начала полномасштабной войны РФ против Украины получил около $27 млрд экономической выгоды благодаря закупке российской нефти со скидкой. Китай стал самым крупным покупателем российского сырья после переориентации экспорта РФ из Европы на азиатский рынок. В то же время, санкции Запада заставили Россию продавать нефть дешевле, что позволило Пекину экономить на импорте, несмотря на дополнительные расходы на транспортировку и санкционные риски.

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