- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 700
- Время на прочтение
- 1 мин
Нефть в обмен на Украину?: почему спецпредставитель Путина срочно прилетел в США
Специальный посланник Путина Дмитриев посетил США и встретился с членами администрации Трампа.
Спецпредставитель российского диктатора Путина Кирилл Дмитриев находится в США, где проводит встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с повесткой переговоров.
По данным издания, на переговорах будут обсуждаться мирные соглашения с Украиной и экономическое сотрудничество между Россией и США.
Визит проходит перед решением США о продлении срока ослабления санкций на российскую нефть, срок действия которых истекает 11 апреля, и которое также может быть в повестке дня.
Ранее Соединенные Штаты выдали странам 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и находящихся под санкциями нефтепродуктов и сейчас «застряли» в море.
Ослабление санкций произошло после телефонного разговора между Трампом и Путиным 9 марта и последующего визита Дмитриева в США для обсуждения энергетического кризиса с американской делегацией, в состав которой входили специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Ранее Дональд Трамп объяснил, что отменил санкции на нефть, чтобы «снизить цены, пока ситуация не уладится».
Также сообщалось, что США сняли санкции с трех российских судов.