Нефть в обмен на Украину?: почему спецпредставитель Путина срочно прилетел в США

Спецпредставитель российского диктатора Путина Кирилл Дмитриев находится в США, где проводит встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с повесткой переговоров.

По данным издания, на переговорах будут обсуждаться мирные соглашения с Украиной и экономическое сотрудничество между Россией и США.

Визит проходит перед решением США о продлении срока ослабления санкций на российскую нефть, срок действия которых истекает 11 апреля, и которое также может быть в повестке дня.

Ранее Соединенные Штаты выдали странам 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и находящихся под санкциями нефтепродуктов и сейчас «застряли» в море.

Ослабление санкций произошло после телефонного разговора между Трампом и Путиным 9 марта и последующего визита Дмитриева в США для обсуждения энергетического кризиса с американской делегацией, в состав которой входили специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее Дональд Трамп объяснил, что отменил санкции на нефть, чтобы «снизить цены, пока ситуация не уладится».

Также сообщалось, что США сняли санкции с трех российских судов.