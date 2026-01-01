ТСН в социальных сетях

Нефтебаза в Калужской области РФ горит после удара БПЛА

В российском городе Человеково Калужской области после атаки ударных беспилотников вспыхнула и продолжает гореть местная нефтебаза.

Пожар в РФ

В ночь на 1 января 2026 года в городе Людиново (Калужская область РФ) зафиксировано поражение местной нефтебазы. После попадания ударных беспилотников объект загорелся, пожар продолжается.

По данным мониторинговых каналов, по нефтебазе работали неизвестные беспилотники. На обнародованных в сети видео и сообщениях видно сильное возгорание на территории объекта.

Официальные власти России пока не предоставили детальных комментариев относительно масштабов повреждений и последствий инцидента. Информация уточняется.

Напомним, что ранее масштабный блекаут произошел в Подмосковье. Наибольшие перебои с электричеством фиксировались в населенных пунктах Жуковского, Литкаринского и Раменского городских округов, расположенных к юго-востоку от Москвы. Там не работало уличное освещение, светофоры и мобильная связь.

