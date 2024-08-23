Нефтебазу в Ростовской области снова атаковали БПЛА: потушить огонь молитвами не удается шестой день

Паблики сообщают о громких взрывах в районе нефтехранилища в ночь на пятницу.

Нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, пылающую шестой день после атаки украинских ударных дронов, снова поразили БПЛА. Несмотря на проведенный молебен, потушить пожар не удается.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Очередная атака на нефтехранилище произошла в пятницу, 23 августа, около пяти часов утра. По предварительным данным, пострадавших нет.

Местные жители сообщали по меньшей мере о двух громких взрывах, из-за которых люди просыпались. Власти Ростовской области события до сих пор не комментируют.

Следует отметить, что накануне, 22 августа, паблики сообщали, что шесть резервуаров на нефтехранилище удалось потушить. Однако сегодня огонь пылает с новой силой, а над городом висит черное облако дыма.

"Нефтехранилище, несмотря на проведенный молебен, после атаки ВСУ горит до сих пор, небо над городом заволокло дымом", – пишет Telegram-канал Astra.

Напомним, в ночь на воскресенье, 18 августа, беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. На объекте возник масштабный пожар, дым от которого можно было увидеть за сотни метров.

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