Российская нефть / © ТСН

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В России объемы переработки нефти обвалились до самого низкого уровня более чем за 20 лет на фоне почти ежедневных украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Это усугубляет проблемы с обеспечением внутреннего рынка горючим, который уже несколько месяцев страдает от дефицита.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Rystad Energy.

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По оценке старшего аналитика нефтяного рынка Виктора Курилова, по состоянию на начало недели российские НПЗ перерабатывали всего 2,6–2,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Это примерно вдвое меньше, чем 30 октября.

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Таким образом, показатели нефтепереработки упали даже ниже минимумов, зафиксированных в предыдущие волны украинских атак в этом году.

Украина усилила удары по российским НПЗ

По подсчетам Bloomberg, с конца октября Украина атаковала, по меньшей мере, 18 российских нефтеперерабатывающих заводов. Удары направлены на сокращение энергетических доходов Москвы и усиление экономического давления на РФ из-за продолжающейся войны.

В то же время, не все атакованные предприятия полностью остановились. Некоторые продолжают работать с пониженной мощностью, другие смогли относительно быстро возобновить производство.

Оценить точные масштабы повреждений сложно, поскольку после полномасштабного вторжения в Украину Россия засекретила большинство данных по нефтяной отрасли.

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Для своих расчетов Rystad Energy использует спутниковые снимки, информацию о поставках сырой нефти, перемещении танкеров и отраслевых источниках. При этом последняя оценка еще не учитывает последствия ударов по двум НПЗ в Самарской области в среду.

В России обостряется топливный кризис

Последствия сокращения переработки уже ощущают российские потребители. По данным Росстата, с 17 по 23 ноября средние розничные цены на бензин выросли на 0,5%. Это самое недельное подорожание с начала сентября.

Российский диктатор Владимир Путин признал, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов «остается сложной» и пригрозил ответом на украинские атаки.

Вице-премьер РФ Александр Новак также подтвердил проблемы с обеспечением горючей страны.

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По его словам, власти пытаются стабилизировать поставки, однако "ситуация достаточно напряженная".

Для преодоления дефицита Москва вынуждена перераспределять топливо между регионами, прибегать к импорту и другим мерам поддержки внутреннего рынка.

В то же время из-за сокращения переработки Россия перенаправляет большие объемы сырой нефти на экспорт. Это увеличивает предложение на мировом рынке и создает дополнительное давление на цены на нефть.

Таким образом, украинские атаки влияют не только на работу отдельных российских НПЗ, но и на топливное снабжение внутри РФ и ее присутствие на мировом нефтяном рынке.

Удары по российским НПЗ: два завода охватили пожары, еще один остановился

Напомним, в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины совместно с российским повстанческим движением «Черная искра» атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ — Куйбышевский и Сызранский. Как подтвердили в Генштабе ВСУ, на обоих предприятиях возникли пожары.

На Куйбышевском НПЗ поражены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, установка риформинга и два резервуара. На Сызранском заводе, по предварительным данным, повреждены пять технологических установок и два резервуара.

В то же время, после удара 23 ноября полностью остановил работу Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Также в Генштабе уточнили последствия атаки 16 ноября на две нефтебазы в Азове: там уничтожены шесть резервуаров и повреждены еще девять.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин посетовал, что Украина продолжает атаковать объекты топливно-энергетического комплекса РФ, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на недовольство российского диктатора Путина украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам и военным кораблям РФ.

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