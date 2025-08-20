Нефтепровод "Дружба" возобновил работу после украинского удара: подробности

Нефтепровод "Дружба". / © Associated Press

Реклама

Нефтепровод "Дружба" возобновил работу после повреждения. Транспортировка нефти якобы снова происходит без перебоев.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"За последние минуты были возобновлены поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Я только поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за скорейшее устранение последствий атаки", - написал глава венгерского МИД.

Реклама

Сийярто заметил, мол, надеется на то, что Украина не будет осуществлять новые атаки на "жизненно важном трубопроводе", который имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии.

Напомним, вечером 18 августа ВСУ атаковали объекты нефтяной инфраструктуры в России. В результате удара по трубопроводу две страны ЕС – Венгрия и Словакия остались без российской нефти. Это вызвало гневную реакцию Будапешта. Заметим, что этот объект также является ключевым элементом экономической инфраструктуры России и используется для снабжения оккупационных войск.

Тем временем командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» отметил, что нефтепровода "Дружба" больше нет. По его словам, перекачка нефти РФ полностью остановлена на неопределенный срок.