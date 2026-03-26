Нефтяной коллапс в РФ: экспорт сократился на 40% из-за атак ВСУ
Расчеты Reuters свидетельствуют о критическом падении экспорта российской нефти на фоне мировых цен более 100 долл. за баррель.
Из-за успешных атак украинских дронов, инцидента на ключевом трубопроводе и задержаний танкеров остановилось не менее 40% экспортных мощностей российской нефти. Это самый сильный удар по энергетическому сектору РФ в современной истории.
Об этом говорится в статье Reuters с расчетами на основе рыночных данных.
Издание заявляет о крупнейшем нарушении поставок нефти в новейшей истории России — второго по величине экспортера в мире — и оно пришлось на момент, когда цены на этот энергоресурс превысили 100 долл. за баррель на фоне войны с Ираном.
Отмечается, что нефтяная отрасль остается одним из ключевых источников наполнения российского бюджета и основой экономики объемом 2,6 трлн долл.
Атаки Украины по российской нефти — какие последствия
В течение этого месяца Украина нарастила удары дронами по инфраструктуре экспорта нефти и топлива России, поразив все три главных западных порта, в частности Новороссийск в Черном море, а также Приморск и Усть-Лугу на Балтийском побережье.
По подсчетам Reuters, по состоянию на 25 марта после последних ударов было выведено из строя около 40% мощностей по экспорту сырой нефти — это примерно 2 млн баррелей в сутки.
Речь идет, в частности, о Приморске, Усть-Луге, а также нефтепроводе «Дружба», который пролегает через Украину в Венгрию и Словакию.
Кроме того, Киев атаковал нефтеперекачивающие станции и нефтеперерабатывающие предприятия. Украина заявляет, что имеет целью уменьшить доходы Москвы от экспорта нефти и газа, которые формируют около четверти бюджетных поступлений РФ, а также ослабить ее военный потенциал.
У РФ проблемы с портами, трубопроводами и танкерами
Украина сообщила, что в конце января часть нефтепровода «Дружба» была повреждена российскими ударами, тогда как Словакия и Венгрия призвали Киев как можно быстрее возобновить поставки.
Терминал в Новороссийске, способный переваливать до 700 тыс. баррелей в сутки, сейчас работает ниже запланированных объемов из-за серьезных повреждений после массированной атаки украинских дронов в начале месяца.
В то же время регулярные задержания в Европе танкеров, связанных с Россией, привели к сбоям в поставках примерно 300 тыс. баррелей в сутки арктической нефти из порта Мурманск, отмечают трейдеры.
Из-за ударов по западным маршрутам экспорта Москва вынуждена больше ориентироваться на азиатские рынки, однако эти направления имеют ограниченную пропускную способность.
Несмотря на это, Россия непрерывно поставляет нефть по трубопроводам в Китай — в частности по маршрутам Сковородино — Мохэ и Атасу — Алашанькоу — а также осуществляет морской экспорт смеси ESPO через порт Козьмино.
Совокупно эти маршруты обеспечивают около 1,9 млн баррелей в сутки.
Также продолжается отгрузка нефти из двух дальневосточных проектов на Сахалине — примерно 250 тыс. баррелей ежедневно.
Кроме этого, по словам трейдеров, Россия поставляет около 300 тыс. баррелей в сутки нефтеперерабатывающим заводам в соседней Беларуси.
Атаки Украины по нефтяным объектам РФ — последние новости
В ночь на 25 марта дроны атаковали стратегические порты РФ в Ленинградской области — Усть-Лугу и Выборг. В Усть-Луге под удар мог попасть завод «НОВАТЭК», занимающийся переработкой конденсата и экспортом нефтепродуктов; очевидцы зафиксировали масштабный пожар на терминалах. В Выборге сообщали о повреждении сухогруза и возгорании здания вблизи объекта ФСБ.
Эти порты являются ключевыми узлами, через которые Россия обеспечивает половину своего экспорта нефти на Балтике.
После этого Reuters сообщило, что из-за атаки украинских дронов на порты Приморск и Усть-Луга прекращен экспорт российской нефти на Балтике. В Усть-Луге огонь охватил топливные резервуары, а масштабные пожары в Приморске настолько сильны, что столбы черного дыма видели даже в аэропорту Хельсинки. По данным издания, несмотря на отсутствие утечек нефти, это один из самых серьезных ударов по энергетической инфраструктуре РФ.