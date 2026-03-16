"Нефтяной подарок" Трампа: как война с Ираном разрушила экономический план Украины по истощению РФ

Глобальная турбулентность и снятие санкций с российской нефти нивелировали украинскую стратегию «истощения кошелька» Путина.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Путин и Дональд Трамп / © Reuters

Украина разрабатывала стратегию экономического истощения Кремля, рассчитывая на невозможность России финансировать колоссальные выплаты за погибших на войне. Однако «нефтяной разворот» Дональда Трампа и глобальная дестабилизация из-за войны в Иране дали Москве финансовый кислород, отодвинув срок возможного коллапса российской экономики.

Об этом в своем аналитическом материале для The Independent пишет редактор отдела международной политики Сэм Кайли.

В чем заключался расчет Киева

Минобороны Украины поставило своей целью уничтожать 50 тысяч оккупантов ежемесячно. Логика стратегии была простой: Кремль может привлекать только 35-37 тысяч новобранцев в месяц, несмотря на огромные «подъемные» и зарплаты.

Согласно оценкам Украины и западных источников, расходы России на компенсации семьям погибших (по $165 000 за каждого) и выплаты новым контрактникам (по $24 000 «подъемных») составляют 6,6 млрд долларов в месяц.

По данным разведки, на которые ссылается издание, критической точкой для Путина является не дефицит людей, а нехватка денег на их «покупку». Если бы текущие потери сохранялись, экономика РФ могла бы столкнуться с системным коллапсом уже к осени.

Как Иран изменил правила игры

Война США и Израиля против Ирана, которая началась менее месяца назад, кардинально изменила ситуацию.

Ценовой бум: скачок цен на нефть принес России от 6 до 10 миллиардов долларов дополнительных доходов — этого достаточно, чтобы полностью покрыть месячные расходы на выплаты за убитых солдат.

Смягчение санкций: чтобы стабилизировать рынок на фоне угрозы в Ормузском проливе США фактически ослабили санкционное давление на РФ. Это привело к росту экспорта российской нефти на 13% (преимущественно в Китай, Индию и Турцию).

Дефицит ПВО: Украина теряет доступ к системам противовоздушной обороны, поскольку производственные мощности и запасы переориентированы на защиту стран Залива от иранских дронов и ракет.

Трамп отверг помощь Украины

Президент Владимир Зеленский предлагал привлечь украинских экспертов по борьбе с дронами для помощи странам Залива, но Дональд Трамп отверг эту идею: «Нам не нужна их помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо».

«Это как давать убийце больше пуль»

Украинские чиновники бьют тревогу. Александр Мережко, глава Комитета ВРУ по внешней политике, назвал решение Трампа губительным: «Это как давать убийце больше пуль. Для России нефть и газ — это оружие. Если в результате снятия нефтяных санкций мы увидим более интенсивные атаки и больше жертв, это будет восприниматься так, будто Трамп встал на сторону Путина».

Как это повлияет на фронт

Пока Украина продолжает медленное продвижение по 1200-километровой линии фронта, мотивация российских солдат, к сожалению, растет именно из-за финансового фактора — выплаты до 3 тысяч долларов в месяц для многих россиян остаются огромной суммой.

Украине придется пересматривать свои прогнозы. Экономический «потолок», который должен был остановить Путина осенью, теперь отодвинулся во времени. Война, близкая к тому, чтобы стать неподъемной для Кремля, получила новый источник финансирования благодаря глобальной турбулентности.

Напомним, удары США и Израиля по Ирану спровоцировали скачок цен на нефть, который стал неожиданным финансовым бонусом для Кремля. Президент России Владимир Путин получает деньги на продолжение войны против Украины.

