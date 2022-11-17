Нефтяной танкер израильского миллиардера атаковал беспилотник: подозрение упало на Иран

Источники в израильском правительстве утверждают, что для нападения был использован тот самый иранский "мопед", который использует Россия в войне в Украине.

Нефтяной танкер Pacific Zircon под флагом Либерии, связанный с израильским миллиардером Иданом Офером, был поражен беспилотником с бомбой у побережья Омана. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, скорее всего, атаку совершил Иран с помощью дрона-камикадзе.

Об этом сообщает Al Jazeera

"Проанализировав имеющуюся информацию, мы уверены, что Иран, вероятно, совершил эту атаку с помощью БПЛА", — цитирует его заявление издание.

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл "Эрик" Курилла назвал нападение беспилотного летательного аппарата на гражданское судно демонстрацией дестабилизирующего характера "злонамеренной деятельности Ирана в регионе".

Курилла идентифицировал атакуемое судно как нефтяной танкер Pacific Zircon под флагом Либерии. Этим танкером управляет сингапурская компания Eastern Pacific Shipping, которая в конечном счете принадлежит израильскому миллиардеру Идану Оферу.

В заявлении компании Eastern Pacific Shipping говорится, что судно Pacific Zircon перевозило дизельное топливо и было поражено снарядом примерно в 150 милях (240 километров) от побережья Омана.

“Мы поддерживаем связь с судном, и нет сообщений о раненых или утечке. Весь экипаж находится в безопасности. Есть некоторые незначительные повреждения корпуса судна, но нет разлива груза или проникновения воды”, — говорится в сообщении.

Неназванный израильский чиновник конфиденциально подтвердил, что за атакой стоит Иран, который, по его словам, использовал тот самый тип беспилотника, который ранее поставлялся России для войны в Украине.

Сообщается, что судно вышло из порта Сохар в Омане и направлялось в аргентинский Буэнос-Айрес. Атака дрона не вывела его из строя и не прервала рейс.

Напомним, ранее Иран угрожал войной двум соседним странам. Саудовская Аравия обратилась в США за поддержкой.

Читайте также: