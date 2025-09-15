"Нефтяные санкции" от СБУ вышли на новый уровень - эксперт об ударах по российским портам

Порт Приморская / © ТСН

Удары дронов СБУ по ключевым нефтяным портам России на Балтике вывели «санкции» Службы безопасности на новый уровень.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что удары подчиненных Малюка носят системный характер, а их география становится все шире.

«Только за последнее время дронами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ. Системность ударов вызывает в ключевой области врага „эффект домино“: проблем становится все больше, нефти и мощностей для ее переработки все меньше. Пару лет назад украинские дроны дотягивались только до приграничных российских областей. Сегодня для дронов Службы безопасности нет недостижимого на территории ворга. И сильные удары по портам Балтики это только подтверждают. Дроны действуют на дистанции более 1000 км от украинской границы и поражают объекты, которые раньше считались недостижимыми», — пишет политолог.

Экс-нардеп акцентирует внимание, что СБУ технологически на шаг впереди россиян.

«Служба постоянно совершенствует свою дрону. Россияне не успевают за этими изменениями. Им не хватает ПВО, чтобы прикрыть стратегические объекты. Поэтому дроны летят на растущее расстояние и с неизменным успехом», — считает эксперт.

«Видимо лишнее говорить, что российское руководство понимает только язык силы. И именно такие болезненные для экономики врага удары и являются лучшим аргументом Украины у переговоров. Когда в следующий раз президент Трамп будет просить показать ему украинские карты, то одна из таких карт — это, безусловно, будут удары дронов Службы Безопасности», — резюмирует Черненко.

Ранее стало известно, что дроны СБУ поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море.

Порт Приморск является ключевым хабом для загрузки «теневого флота», с помощью которого Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через Приморск ежегодно прокачивается около 60 млн тонн нефти, что приносит России примерно $15 млрд.