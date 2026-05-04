Нефтяные сверхприбыли не спасут РФ: почему экономика агрессора истощается, несмотря на рост цен

Атака на НПЗ / © из соцсетей

Блокировка Ормузского пролива подняла цены на «черное золото», однако для экономики страны-агрессора России эти поступления останутся незаметными из-за тотального направления средств на финансирование войны. Российские банкиры выражают скепсис: они прогнозируют усиление экономической турбулентности в течение 2026 года, несмотря на временное увеличение нефтяной выручки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, бюджет рассчитывает на дополнительные 200 млрд рублей от продажи нефти. Однако реальная картина менее оптимистичная — данные за март-апрель 2026 свидетельствуют о том, что динамика доходов и расходов РФ остается на прежнем уровне, не демонстрируя реального роста.

Тем более что все деньги в итоге тратятся на войну в Украине. Так, российские военные вербовщики увеличили бонусы за зачисление в армию для солдат по контракту в середине февраля 2026 года после того, как ранее снижали бонусы за зачисление в 2025 году.

В то же время, эффект от дальнобойных украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре остается непонятным, поскольку в РФ продолжают скрывать, как реально обстоят дела.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к тому, что Россия потеряла по меньшей мере $7 млрд дохода с начала 2026 года, и что удары Украины привели к тому, что несколько ключевых российских нефтяных портов, таких как Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области, работают ниже своей мощности.

В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) от 14 апреля о состоянии нефтяного рынка говорится о том, что экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов вырос на 320 000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 7,1 миллиона в марте 2026 года и почти удвоив доходы от экспорта российской нефти с $9,7 млрд до $19 млрд из-за роста цен. МЭА отметило, что остается непонятным, нарушат ли удары Украины в апреле 2026 года эту тенденцию.

В то же время, российские банкиры прямо заявляют о проблемах. Так, финансовый директор и заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов 29 апреля заявил, что Россия ожидает ослабления рубля во второй половине 2026 года с прогнозируемым курсом от 80 до 90 рублей за 1 доллар США по сравнению с текущим курсом около 75 рублей за 1 доллар США.

Скворцов отметил, что ослабление рубля, вероятно, будет значительнее в четвертом квартале, чем в третьем. Скворцов заявил, что новые российские налоговые законы, направленные на пополнение бюджета, привели к тому, что российские предприятия и потребители стали чаще использовать наличные платежи, что, по словам Скворцова, может усугубить экономическую ситуацию в России за счет увеличения масштабов теневой экономики, повышающей стоимость товаров и услуг без получения желаемых налоговых поступлений.

Кремль провел ряд экономически неоптимальных мер, таких как повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и снижение ключевой процентной ставки, несмотря на высокую инфляцию в России, а также неуклонно истощал ликвидные резервы своего суверенного фонда для покрытия дефицита федерального бюджета, вызванного непомерно высокими затратами на оборону, которые российской экономике трудно преодолеть, несмотря на временный приток денежных средств вследствие резкого роста мировых цен на нефть.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заверил, что цены на нефть начнут снижаться через три месяца. По его словам, в ближайшее время мировые цены на нефть начнут понижение, чему будет способствовать выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК. После этого ОАЭ, по всей вероятности, существенно увеличит объемы добычи.

