Танкеры застряли в очередях у Турции после удара по нефти из РФ

Около 19 танкеров застряли в очередях.

Нефтяные танкеры 5 декабря образовали очередь у побережья Турции в первый день ограничения цен на российскую нефть на Западе.

Анкара настаивает на новых подтверждениях страхования для всех судов, сообщает Financial Times.

Так, около 19 танкеров с сырой нефтью ждали пересечения турецких вод в понедельник. Об этом говорится в отчете со ссылкой на судовых брокеров, нефтетрейдеров и службы спутникового отслеживания.

Лимит цен на российскую нефть

Напомним, Совет ЕС ввел ограничение цен на российскую морскую сырую нефть. Лимит установлен на уровне 60 долларов США за баррель. Цена может корректироваться в будущем, чтобы реагировать на развитие рынка.

Такое решение ограничит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко снизит доходы, которые Россия получила от продажи нефти после развязки полномасштабной войны против Украины.

Решение вступит в силу после 5 декабря 2022 для сырой нефти и 5 февраля 2023 для нефтепродуктов.

ЕС ограничил цену на российскую нефть: как это отразится на рынке - Андрей Закревский

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