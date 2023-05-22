Неисправимый: пропагандист Красовский снова заявил, что украинских детей "надо топить и жечь"

Красовский ранее извинялся за это заяление, но теперь признался, что не изменил свое мнение.

Скандальный Z-пропагандист Антон Красовский снова заявил, что не изменил своего мнения относительно убийств украинских детей.

Об этом он заявил во время стрима на одном из пропагандистских программ.

Ведущий: Насколько сильно ты любишь х**лов?

Красовский: Х**лов? Да я их в рот е*ал, если честно.

Ведущий: То есть ты либо не христианин...

Красовский: Я же не сказал, что их надо убивать, хотя я однажды сказал, что "надо топить и жечь".

Ведущий: А у тебя изменилось с тех пор отношение к украинским детям?

Красовский: Нет (после чего в в зале громко смеются).

На канале российской телеведущей и политика Ксении Собчак утверждают, что Красовский напился прямо во время эфира.

Напомним, что в октябре прошлого года российский пропагандист Антон Красовский в эфире прокремлевского канала Russia Today рассуждал, как нужно уничтожать украинских детей.

"Этих детей нужно было топить в Тисине, прямо там, где "плыне кача". Топить прямо там. Это — наш мир. Сказал что-то, что "м*скали оккупировали" Украину — сразу бросаешь в реку с бурным течением", — заявлял пропагандист.

Такие слова Красовского вызвали недовольство даже у самих пропагандистов и простых россиян, назвавших его украинским "шпионом".

После гибели пропагандиста Владлена Татарского Красовский признался, что боится за свою жизнь.

Затем появилось видео, как Красовский и коллаборант из Мариуполя Аким Апачев обсуждали, какое количество украинцев еще должны убить россияне.