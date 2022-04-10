Неизбежен: западные аналитики назвали, когда может наступить внешний дефолт в РФ, и описали сценарий его развития

Неизбежен: западные аналитики назвали, когда может наступить внешний дефолт в РФ, и описали сценарий его развития

По словам аналитиков, скорейшего восстановления экономического положения РФ уже не будет.

Первый за столетие внешний дефолт РФ выглядит практически неизбежным. Западные аналитики предполагают, что он может наступить в течение 12 месяцев, об этом свидетельствует исследование ICE Data Services.

Об этом пишет Bloomberg.

"Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов с российских счетов в банках США. Когда попытка оплаты в валюте была заблокирована, то Россия нарушила условия двух облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов. Это еще на шаг приблизило дефолт. Риски дефолта в РФ появились после вторжения России в Украину в феврале и санкций против агрессора — российских банков, компаний и олигархов. Замораживание валютных резервов центрального банка изъяло Россию из мировой финансовой системы, сделав ее страной с самыми большими санкциями за считанные дни", — добавляет издание.

По данным аналитиков Запада, по состоянию на 9 апреля данные по страховому покрытию долга дают почти 90% вероятность дефолта РФ.

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"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт ", – заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

По словам стратега Bluebay Asset Management Тима Эша, быстрого возобновления экономического положения РФ уже не будет из-за введенных санкций и потери иностранных бизнесов. Он прогнозирует, что Россия будет в состоянии дефолта в течение десятилетия. У граждан РФ будет:

отсутствие доступа к международным рынкам капитала,

очень высокие расходы на заимствование даже у китайцев,

отсутствие инвестиций,

отсутствие роста,

низкий уровень жизни.

"Путин своими действиями в Украине пересек рубикон. Это ужасная перспектива для России и россиян", — сказал Эш.

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