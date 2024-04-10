Неизбежные "последствия" для Тайваня: Си Цзиньпин отметился жестким заявлением

Население Тайваня и КНР принадлежит одной нации, поэтому все внешние вмешательства обречены на провал, а остров при любых условиях вернется в объятия Китая. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине с бывшим президентом Тайваня Ма Инцзю.

Об этом пишет Синьхуа.

"Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к одной китайской нации. Поэтому воссоединение неизбежно", — заявил Си.

Лидер Китая напомнил, что история китайской нации насчитывает по меньшей мере 5 тысяч лет, в течение которых "люди по обе стороны Тайваньского пролива боролись бок о бок против захватчиков".

"Жители с обоих берегов Тайваньского пролива являются китайцами и нет узлов, которые невозможно решить, вопросов, которые невозможно обсудить, и нет силы, которая может нас разъединить. Ширина пролива не может разорвать родственную связь с соотечественниками из другого ее стороны", – заявил Си.

Он также добавил, что никто не сможет противостоять "национальному воссоединению" и назвал это "исторической тенденцией".

Си отверг как незначительные отличия в государственном управлении КНР и Тайваня и заявил, что ситуацию следует рассматривать с позиции истории нации. Он также подтвердил, что Китай считает демократический остров своей суверенной территорией и продолжит принимать меры по его возвращению.

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