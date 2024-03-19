Неизбежный голод и сотни тысяч смертей: потрясающие подробности продовольственного кризиса в Газе

Гуманитарные организации говорят, что они все еще не могут доставить достаточное количество груза или безопасно распределить его, особенно на севере.

Острая нехватка продовольствия в некоторых частях Сектора Газы уже превысила уровень голода, и без немедленного прекращения огня и поставки продовольствия в районы, отрезанные боевыми действиями, неизбежна массовая гибель людей, сообщил 18 марта Всемирный мониторинговый центр по голоду.

Об этом пишет Reuters.

Голод в Газе

Согласно Интегрированной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC), на оценки которой возлагаются агентства ООН, 70% людей в некоторых частях северной Газы страдают острейшей нехваткой продовольствия, более чем втрое превышающей порог в 20%, который считается голодом.

IPC заявляет, что не имеет достаточных данных об уровне смертности, но, по его оценкам, жители Газа неизбежно умрут от голода, который определяется как два человека из каждых 10 000 умирающих ежедневно от голода или от недоедания и болезней.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что на сегодняшний день от недоедания умерло 27 детей и трое взрослых.

"Действия, необходимые для предотвращения голода, требуют немедленного политического решения о прекращении огня, а также значительного и немедленного увеличения гуманитарного и коммерческого доступа ко всему населению Газа", — говорится в сообщении.

В общей сложности, 1,1 миллиона жителей Газы, около половины населения, испытывают "катастрофическую" нехватку продовольствия, причем около 300 000 из них сейчас сталкиваются с перспективой голодной смертности.

Перспектива искусственного голода в Газе вызвала острейшую критику в адрес Израиля со стороны западных союзников с тех пор, как он начал войну против боевиков ХАМАС после их смертоносной атаки на израильскую территорию 7 октября.

“В Газе мы больше не находимся на грани голода. Мы находимся в состоянии голода... Голод используется как оружие войны. Израиль провоцирует голод”, — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе, посвященной помощи Газе.

Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац в ответ заявил, что Боррель должен прекратить нападки на Израиль и признать наше право на самооборону от преступлений ХАМАСа.

Израиль разрешил "доставку большой гуманитарной помощи в Газу наземным, воздушным и морским путям для всех, кто желает помочь", заявил Кац на платформе X (бывший Twitter), и эта помощь была "жестоко сорвана" боевиками ХАМАС за "содействие" Агентства ООН с оказание помощи UNRWA.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отчет IPC "ужасным обвинением" и заявил, что Израиль должен предоставить полный и беспрепятственный доступ ко всем частям Газы.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что внимательно изучит отчет: «Очевидно, что статус-кво неустойчив. Мы нуждаемся в срочных действиях, чтобы избежать голода”.

Израиль, изначально позволявший доставлять помощь в Газу только через два контрольно-пропускных пункта на южной окраине анклава, заявляет, что открывает больше маршрутов по наземному транспорту, а также позволяет морские перевозки и воздушное десантирование. На прошлой неделе прибыла первая лодка с гуманитарной помощью.

Гуманитарные организации говорят, что они все еще не могут доставить достаточное количество груза или безопасно распределить его, особенно на севере.

Штурм больницы

В руинах города Газа израильские войска ночью начали масштабный штурм больницы Аль-Шифа. Когда-то крупнейшая больница Сектора Газа, сейчас она является одним из немногих медицинских учреждений, еще частично функционирующих на севере территории.

Израиль заявил, что в больнице были убиты более 20 боевиков ХАМАС, в том числе высокопоставленный командир ХАМАС Файек аль-Мабхух. ХАМАС заявил, что он был сотрудником палестинской полиции, которому было поручено наблюдать за защитой поставок гуманитарной помощи в Газу.

Переговоры о прекращении огня в продолжающейся уже шестой месяц войне должны были возобновиться в понедельник, когда израильская делегация во главе с шефом разведки страны отправилась в Катар. Но израильский чиновник заявил, что на заключение любого соглашения, вероятно, понадобится еще не менее двух недель, что стало явным разочарованием для Вашингтона, стремившегося заключить соглашение к началу священного месяца Рамадан на прошлой неделе.

Президент США Джо Байден предупредил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в понедельник во время телефонного разговора, что военная операция в Рафахе углубит анархию в Газе, и они договорились, что команды от каждой стороны встретятся в Вашингтоне для обсуждения этого вопроса, сообщил Белый дом .

Нетаньяху пообещал продвинуться в Рафах на южной окраине Газы, где более половины из 2,3 миллиона жителей территории нашли убежище, спасаясь от продвигающегося дальше на север израильского наступления.

Лидер Демократической партии Байдена в Сенате США на прошлой неделе призвал израильтян заменить Нетаньяху, заявив, что тот подрывает международный авторитет Израиля, позволяя слишком много страданий в Газе.

Война началась, когда боевики ХАМАСа ворвались на территорию Израиля, убив, по израильским подсчетам, 1200 человек и захватив 253 заложника. С тех пор в результате нападения Израиля погибли более 31 000 жителей Газы, по данным палестинских чиновников в сфере здравоохранения.

Спецназ

Израильские военные заявили, что спецназ при поддержке пехоты и танков провел "точную операцию" на территории больницы Аль-Шифа, основываясь на разведданных о том, что больница использовалась лидерами ХАМАС.

"Мы задержали более 200 подозреваемых в терроризме, которых сейчас допрашивают", — заявил представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари. По его словам, один израильский солдат погиб во время боев.

Местные жители описали одни из самых ожесточенных боев на севере Газа за последние месяцы. 32-летний Мохаммед Али, отец двоих детей, живущий неподалеку от больницы, рассказал Reuters через чат-приложение, что звук штурма разбудил соседей около 1 часа ночи.

"Вскоре начали катиться танки, они приехали с западной дороги и направились в Аль-Шифу, затем усилились звуки выстрелов и взрывов", — сказал он.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что находившиеся в больнице перемещенные лица погибли во время пожара, вызванного рейдом.

Напомним, израильское наступление на южный город Рафах в Секторе Газы сделает "очень сложным" сохранение мира в регионе из-за вероятного большого количества жертв среди гражданского населения, заявил 17 марта канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с королем Иордании Абдуллой.

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