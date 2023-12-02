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Неизменная позиция: еще один штат в США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Неизменная позиция: еще один штат в США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Флаги США и Украины / Фото: УНІАН

Штат выступил с заявлением уже во второй раз.

Северная Каролина в США признала Голодомор геноцидом украинского народа. Символическое решение приурочено к 90-й годовщине трагедии.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в Twitter.

"Мы благодарны штату Северная Каролина и 75-му губернатору Северной Каролины Рою Куперу за повторное признание Голодомора геноцидом в 90-ю годовщину Голодомора в Украине", – написала она.

Напомним, американский штат Айова признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Теперь ноябрь провозглашен месяцем памяти о Голодоморе-геноциде в Украине. Так, в США уже 33 штата, выступивших с решением.

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Дата публикации
Просмотры
144
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