"Неизвестное приближается": премьер-министр Польши предупредил об угрозе глобальной войны

В пятницу 22 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что существует "серьезная и реальная" угроза глобальной войны после масштабной эскалации конфликта в Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на выступление Туска перед Союзом польских учителей.

По его словам, полномасштабное вторжение России в Украину "входит в решающую фазу".

"Мы все это знаем, мы чувствуем, что неизвестное приближается. Никто из нас не знает конца этого конфликта, но мы знаем, что сейчас он приобретает очень драматические масштабы”, – добавил польский премьер.

При этом Дональд Туск отметил стремительную эскалацию войны на Украине.

"События последних нескольких десятков часов показывают, что эта угроза действительно серьезная и реальная с точки зрения глобального конфликта", — сказал он, очевидно, имея в виду недавний удар по украинскому городу Днепру российской баллистической ракетой "Орешник".

Напомним, в этот же день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны.

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