Неизвестные беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани: озвучена вероятная цель атаки

Очевидцы насчитали около 10 взрывов.
В ночь на 10 февраля 2025 года неизвестные беспилотники атакуют город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Работает ПВО.
Об этом пишут рос "СМИ".
Как рассказали местные, они насчитали не менее 10 взрывов в небе. Многие проснулись через последние четыре. Перед этим люди слышали звуки, подобные пролету БПЛА.
После работы с целями в одном из домов, заранее, выбило стекла. Ранее местные власти предупреждали об опасности дронов в регионе.
По предварительной информации, целью атаки ВСУ является Афипский НПЗ.
Якобы уничтожены не менее пяти беспилотников, летевших в сторону предприятия.
Напомним, что ранее беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае. Под атаку попала нефтебаза ООО "Албашнефть".
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