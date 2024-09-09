Неизвестные беспилотники остановили работу крупнейшего аэропорта Швеции: детали инцидента

Пять рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, пока ситуация не была урегулирована.

Крупнейший аэропорт Швеции, расположенный вблизи Стокгольма, временно остановил прием и отправку рейсов из-за обнаружения неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает SVT.

В начале суток в районе аэропорта "Арланда" были замечены по меньшей мере четыре беспилотника разного размера и неустановленного типа.

В два часа ночи администрация аэропорта решила приостановить свою деятельность. В связи с этим пять рейсов были перенаправлены для приземления в ближайших аэропортах, расположенных в городах Ничепинг и Гетеборг. Работу аэропорта удалось возобновить в 03:30.

Полиция начала расследование в связи с инцидентом, отметив, что существует подозрение на преднамеренный характер действий, но детали пока не разглашаются. Представитель полиции Даниэль Викдаль сообщил, что расследование продолжается, и из соображений конфиденциальности не удается в подробности.

Вооруженные силы Швеции подтвердили, что они в курсе происшествия и сотрудничают с администрацией аэропорта, чтобы обеспечить безопасность и разрешить ситуацию.

Напомним, истребители германских и шведских военно-воздушных сил поднимались в небо над Балтией для перехвата российского морского патрульного самолета Ил-20М. Самолет находился в воздушном пространстве над Балтией без плана полета.

Читайте также: