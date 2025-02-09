Неизвестные БПЛА кружили над базой бундвесвера, где тренировались ВСУ

Немецкая армия обнаружила подозрительные дроны над своей базой в Северном море.

Неизвестные беспилотники наблюдали за тренировкой ВСУ по ЗРК Patriot на военной базе в Германии.

Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Слежка была зафиксирована в январе 2025-го. Всего известно о 6 случаях. Дроны пытались сбить, но безрезультатно.

В Бундесвере говорится, что дроны могли запустить с кораблей в Северном или Балтийском морях. Среди главных подозреваемых, конечно, Россия.

"Авиабаза (бундесвера. – Ред.) на берегу Северного моря считается зоной особого контроля безопасности не только потому, что немецких военных там обучают управлению системой ПВО Patriot. В последние несколько месяцев обращению с этими высокоэффективными системами, несколько из которых уже были поставлены в Украину, учились также украинские военные. Среди подозреваемых в подобных случаях российские спецслужбы", – пишет Der Spiegel.

Как добавляет Der Spiegel, нынешний инцидент скандальный, поскольку оборонные меры Бундесвера не сработали. Согласно внутреннему отчету, на полигоне в Швезинге использовались несколько устройств для борьбы с небольшими БПЛА, которые можно использовать для таргетинга на беспилотники, а затем сбивать их.

Согласно сообщению, две другие системы защиты тоже не сработали.

Подробности снова вызывают вопрос о том, достаточно ли хорошо оборудован Бундесвер, чтобы противостоять угрозе, которую представляют беспилотники.

Беспилотники регулярно видят казармы и промышленные объекты. Кроме того, у ворот тех или иных военных баз уже не раз подмечали автомобили, дипломатические номерные знаки которых закреплены за посольством РФ в Берлине. Эксперты предполагают, что за этим стоит Россия, и считают, что Германия плохо подготовлена.

"Иногда кажется, будто враг хочет, чтобы мы увидели его за попыткой шпионажа", — сказал в комментарии изданию на условиях анонимности генерал немецкой армии.

Напомним, что в Германии участились полеты шпионских БПЛА.

Ранее глава оперативного командования немецкой армии Александр Зольфранк предупредил об усилении попыток России нарушить мирную жизнь в Германии.

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