Немецкий регион Шлезвиг-Гольштейн стал новой мишенью для гибридных угроз: в ночь на пятницу там зафиксировали несколько дронов. Министр внутренних дел Сабина Зюттерлин-Вак подтвердила, что власти расследуют подозрение в шпионаже и саботаже.

Об этом пишет NDR.

Полиция региона уже ужесточает защиту от беспилотников в координации с другими северными землями, а Министерство внутренних дел ведет переговоры с федеральным правительством и Бундесвером.

Это происходит на фоне аналогичных инцидентов в Дании, где правительство Копенгагена назвал неоднократные пролеты дронов «гибридной атакой» от, вероятно, «профессионального актера». Дания в ответ даже усилила пограничный контроль.

Политики, в частности Никлас Дюрбрук (СДПГ), призывают к совместным, быстрым и эффективным действиям Германии и Дании против гибридных угроз. Ситуация приобрела такую серьезность, что парламентская группа СДПГ пригласила отчет от правительства относительно наблюдений дронов.

Напряжение усиливается, ведь ранее в регионе уже расследовали инцидент с грузовым судном на Кильском канале, подозреваемого в использовании в качестве базы для запуска разведывательных дронов.

Напомним, за последние несколько недель в Европе наблюдается серия инцидентов, связанных с массовым вторжением беспилотников в воздушное пространство стран Альянса. Эти события вызвали не только беспокойство, но и усилили опасения стран ЕС по поводу возможной эскалации со стороны России. Что известно об атаке беспилотниками европейских стран и есть ли угроза нового нападения со стороны РФ — узнайте в материале ТСН.ua.

НАТО не может позволить себе сбивать дешевые российские дроны дорогими ракетами, поэтому срочно разрабатывает новые, более доступные технологии.