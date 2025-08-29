Неизвестные дроны атаковали российский Орел: в городе прозвучала серия взрывов

Дрон / © ТСН.ua

В российском Орле ночью произошла масштабная атака неизвестных беспилотников — в городе раздалось более десяти взрывов, повреждены жилые дома и пожар возле торгового центра.

По данным Mash , один из БПЛА упал во дворе жилого дома. От обломков в здании выбило окна, повреждены фасады и крышу. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.

Местные жители говорят, что еще один дрон упал недалеко от торгового центра, после чего начался пожар.

Напомним, 26 августа Рязанскую область РФ накрыл мощный «хлопок». Да, произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе «Рязань-Москва». Начался пожар. На место выехали соответствующие службы по ликвидации последствий удара. В частности, о наличии правоохранителей и ремонтных бригад сообщили жители села Божатково.

По данным ГУР МО, с 2018 года перепрофилирована под снабжение автомобильного бензина компанией «Транснефть», обеспечивающей потребности российской армии.

"В настоящее время транспортировка нефтепродуктов в Москву временно остановлена, а представители "Транснефти" подсчитывают ущерб от инцидента", - отметили в ведомстве.