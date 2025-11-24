Неизвестные дроны атаковали территорию России: где раздавались взрывы

Столб дыма

Неизвестные дроны атаковали Россию ночью 24 ноября. Так, взрывы прогремели в Кстово, в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском регионе.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, было громко в Кстово, Нижегородская область РФ. Там в период между 01:00 и 03:00 город находился под массовой атакой наших БПЛА. В городе раздалось не менее 10 взрывов.

«Вероятной целью атаки были расположены промышленной зоне НПЗ „Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез“ и нефтехимический завод „СИБУР-Кстово“, которые и раньше становились целями ударов СОУ», — акцентировал Андрющенко.

Также работа ПВО фиксировалась в Белгородской, Воронежской областях и Краснодарском регионе.

Больше, по данным Андрющенко, взрывы раздавались над Донецком, Мариуполем и приазовской частью Запорожской области.

Ожидаем детали относительно поражений.

Ранее неизвестные дроны атаковали Московскую область. Целью стала Шатурская ГРЭС.

Как установили осинтеры ASTRA в результате атаки вспыхнула Шатурская ГРЭС. Вероятно, горит узел выдачи мощности. Это инфраструктурный комплекс, через который электростанция передает электроэнергию в единую энергосистему.