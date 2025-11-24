- Дата публикации
- Категория
- Мир
Неизвестные дроны атаковали территорию России: где раздавались взрывы
Жителям российских регионов ночью 24 ноября было неспокойно.
Неизвестные дроны атаковали Россию ночью 24 ноября. Так, взрывы прогремели в Кстово, в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском регионе.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В частности, было громко в Кстово, Нижегородская область РФ. Там в период между 01:00 и 03:00 город находился под массовой атакой наших БПЛА. В городе раздалось не менее 10 взрывов.
«Вероятной целью атаки были расположены промышленной зоне НПЗ „Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез“ и нефтехимический завод „СИБУР-Кстово“, которые и раньше становились целями ударов СОУ», — акцентировал Андрющенко.
Также работа ПВО фиксировалась в Белгородской, Воронежской областях и Краснодарском регионе.
Больше, по данным Андрющенко, взрывы раздавались над Донецком, Мариуполем и приазовской частью Запорожской области.
Ожидаем детали относительно поражений.
Ранее неизвестные дроны атаковали Московскую область. Целью стала Шатурская ГРЭС.
Как установили осинтеры ASTRA в результате атаки вспыхнула Шатурская ГРЭС. Вероятно, горит узел выдачи мощности. Это инфраструктурный комплекс, через который электростанция передает электроэнергию в единую энергосистему.